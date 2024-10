Linea Verde Life, la puntata del 6 aprile: protagonista Roma

Linea Verde Life, programma di Rai 1, è in onda con una nuova puntata sabato 6 aprile. La trasmissione, come di consueto, è visibile dalle ore 12:25 circa.

Linea Verde Life 6 aprile, le telecamere raggiungono Roma

Linea Verde Life del 6 aprile, in onda oltre che su Rai 1 anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play, è condotto da Monica Caradonna ed Elisa Isoardi. Le due, questa settimana, raggiungono la città più conosciuta ed importante del nostro paese, ovvero la Capitale Roma. Nel loro viaggio fra le vie della città eterna, le padrone di casa realizzano un itinerario in cui la storia e l’archeologia si mischiano alla natura.

La prima tappa di Linea Verde Life è nel Parco Archeologico del Celio. L’area, che sorge a poca distanza dal Colosseo, è ricca di resti archeologici, tra i quali spiccano quelli del Tempio del Divo Claudio.

Il Museo della Forma Urbis e il Parco Marconi

Nel corso di Linea Verde Life, Caradonna ed Isoardi propongono un focus sul Museo della Forma Urbis. Esso, situata all’interno del Parco Archeologico del Celio, custodisce i frammenti della grande planimetria di Roma, incisa sul marmo fra il 203 e il 211 d.C.

In seguito, le due padrone di casa si spostano verso il Parco Marconi. Il luogo è il secondo parco fluviale della città, si sviluppa su una superficie di tre ettari e mezzo ed è nato dopo un lungo lavoro di riqualificazione urbana.

Dopo una visita nel canile di Muratella, Monica Caradonna ed Elisa Isoardi incontrano l’unica arrotina ancora presente a Roma. È lei che, dunque, ha il compito di portare avanti l’antica tradizione artigiana riguardante l’affilatura delle lame.

Linea Verde Life 6 aprile, l’orto spaziale di Enea di Casaccia

Linea Verde Life del 6 aprile analizza anche le bellezze presenti nell’area metropolitana della città. Le presentatrici approfondiscono l’orto spaziale di Enea di Casaccia, in cui proseguono le sperimentazioni delle tecnologie d’avanguardia per la coltivazione di microverdure.

Inoltre, dopo una rapida sosta nella cittadina Tivoli, Caradonna ed Isoardi godono delle bellezze di Villa d’Este. Con tale nome si intende il favoloso giardino all’italiana ricco di fontane e che nel 2001 è stato inserito nell’elenco dei beni Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Nei pressi di Villa d’Este le conduttrici scoprono in che modo nascono i contenitori monouso in polpa di cellulosa. Infine, come di consueto, ampio spazio è dedicato al buon cibo, tra ricette di stagione ed alimenti tipici romani.