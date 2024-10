Stasera in tv domenica 7 aprile 2024, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 7 aprile 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Italia 1, il film Jurassic World, con Chris Pratt.

Stasera in tv domenica 7 aprile 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Màkari, con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna. Titolo dell’episodio di stasera: “I colpevoli sono matti”. Dopo aver perso il suo incarico di ufficio stampa per un viceministro, Saverio Lamanna (Claudio Gioè) torna in Sicilia, a Màkari. Vorrebbe scrivere un libro, ma si diletta a fare il detective. Così, quando un bambino scompare in campagna, Saverio e l’amico Piccionello (Domenico Centamore) indagano.

Su Rai3, alle 20.55, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Sabrina Giannini racconta stasera la storia di quattro persone che hanno lottato e con le loro battaglie hanno fatto la rivoluzione, quella vera, che parte dal basso e abbatte i giganti che avvelenano il pianeta. Quattro eroi che hanno ottenuto grandi risultati combattendo i colossi della chimica.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Dopo la pausa pasquale la domenica sera di Rete 4 torna a ospitare l’approfondimento, e lo fa per qualche settimana con Paolo Del Debbio che resta in onda anche di giovedì. Nel suo nuovo libro, “In nome della libertà” (in uscita il 9 aprile), Del Debbio ripercorre l’esperienza politica di Silvio Berlusconi.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei Record. Che cosa può e non può fare un giudice del Guinness World Records? “L’incorruttibilità è il principio fondamentale, non possiamo accettare nessun tipo di regalo, nemmeno una cena e dobbiamo tenerci distanti da chi deve battere un record finché non lo stabilisce”, lo dice Marco Frigatti.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. L’edizione di fine settimana del programma di Massimo Gramellini ha il focus su un tema o un argomento che appassiona e divide la gente. Il talk è una sorta di inserto culturale che ha tra gli ospiti fissi il professor Roberto Vecchioni.

Su Nove, alle 20.30, il talk show Che tempo che fa – Best Of. La settimana scorsa non è andato in onda e questa settimana Fabio Fazio e Luciana Littizzetto propongono un “meglio di” delle ultime puntate di questa stagione. Torneranno in diretta dal 14 aprile.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Il Castello delle Cerimonie. Imma e Matteo devono occuparsi dell’organizzazione dell’imminente matrimonio tra Carmela e Giangaspare. Gli sposi sfrutteranno la stessa cerimonia per celebrare il Battesimo del loro primogenito.

I film di questa sera domenica 7 aprile 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2020, di Ariel Winograd, La rapina del secolo, con Diego Peretti. 2006. Una banda di ladri, capitanata da Fernando Araujo, decide di rapinare la filiale del Banco Rio ad Acassuso. Fu dei più famosi e meglio architettati colpi della storia dell’Argentina.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1969, di George Roy Hill, Butch Cassidy, con Paul Newman, Robert Redford. I fuorilegge Butch e Sundance fuggono dagli Stati Uniti, inseguiti dagli uomini dell’agenzia Pinkerton. I due si rifugiano così in Sudamerica, dove riprendono a rapinare banche.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2015, di Colin Trevorrow, Jurassic World, con Chris Pratt, Brice Dallas Howard. Costa Rica. Il parco a tema costruito da John Hammond è diventato un resort di successo. Alla ricerca di nuove ed emozionanti attrazioni, gli scienziati hanno creato così un dinosauro incrociando il Dna del T-Rex con i predatori più pericolosi, ma l’addestratore Owen Grady (Chris Pratt) non è d’accordo.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2018, di Eli Roth, Il giustiziere della notte, con Bruce Willis, Vincent D’Onofrio. Paul è un chirurgo che vive una vita tranquilla e coscienziosa tenendo a bada la sua aggressività. Ma quando la sua famiglia viene aggredita, decide di far giustizia a modo suo.

20 Mediaset – Iris – Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2009, di Zack Snyder, Watchmen, con Patrick Wilson, Jeffrey Dean Morgan. In un’America immaginaria dove il presidente degli Stati Uniti è ancora Nixon, i supereroi chiamati Watchmen sono stati messi al bando. Ma c’è una crisi nucleare alle porte.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2008, di Ridley Scott, Nessuna verità, con Leonardo DiCaprio, Russell Crowe. L’agente della Cia Roger Ferris arriva in Giordania per una delicatissima missione. Deve stanare un terrorista islamico che sta preparando un attentato contro gli Stati Uniti.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Fabio Bonifacci e Francesco Miccichè, Loro chi? con Edoardo Leo. Davide ha un’unica ambizione: guadagnare la stima del presidente dell’azienda dove lavora e ottenere la promozione da dirigente. La sua occasione sembra essere arrivata, ma…

Stasera in tv domenica 7 aprile 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Cedric Nicolas – Troyan, Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio, con Emily Blunt, Chris Hemsworth. Freya, tradita dalla sorella, si trasforma nella Regina di Ghiaccio e fa di tutto per bandire l’amore dal suo regno. Ma il cacciatore Eric non intende rinunciare alla sua adorata Sara.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2005, di Steven Spielberg, La Guerra dei Mondi, con Tom Cruise, Dakota Fanning. Gli alieni invadono la Terra. Ray Ferrier, separato e con due figli, ingaggia una lotta contro il tempo per portare in salvo la sua famiglia, mentre intorno si scatena il caos.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1997, di David Fincher, The Game – Nessuna regola, con Michael Douglas. La monotona esistenza di Nicholas, uomo d’affari, viene movimentata da un insolito regalo di compleanno: l’iscrizione a un club che organizza giochi di ruolo personalizzati.