Makari puntata La Segreta Alchimia: trama, cast e curiosità del finale di stagione

La terza stagione di Makari termina domenica 10 marzo con la puntata La Segreta Alchimia. L’appuntamento è in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21:25.

Makari La segreta alchimia, regista e dove è girata

La Segreta Alchimia, così come il resto degli episodi che hanno composto la terza stagione di Makari, è una produzione originale di Rai Fiction e Palomar. Con esse ha collaborato la Sicilia Film Commission. I registi sono Monica Vullo e Riccardo Mosca.

Gli sceneggiatori, invece, sono Carlotta Massimi, Attilio Caselli, Leonardo Marini, Salvatore De Mola e Ottavia Madeddu. Le riprese si sono svolte in Sicilia. La sigla, scritta da Ignazio Boschetto, è eseguita da Il Volo.

La terza stagione di Makari ha ottenuto ottimi ascolti. La puntata in onda la scorsa settimana ha convinto 4,1 milioni di persone, per una share del 23,2%. Dato, questo, in crescita rispetto a quelli ottenuti dalle prime due puntate, che invece si erano fermate a poco più di 3,9 milioni di telespettatori.

Makari La Segreta Alchimia, la trama

Durante La Segreta Alchimia di Makari, Piccionello è entusiasta. Il personaggio interpretato da Domenico Centamore, infatti, ha vinto un soggiorno per due persone nel centro termale chiamato Segreta Alchimia.

Piccionello, nell’episodio, può scegliere la persona con la quale farsi accompagnare. Decide, così, di rivolgere il proprio invito a Saverio Lamanna, con la speranza di riuscire, in questo modo, a risollevare il morale dell’amico.

Il protagonista, nel corso de La Segreta Alchimia, inizialmente rifiuta l’offerta. Dopo le insistenze di Piccionello, però, accetta e si reca nell’albergo. La vacanza, ben presto, si trasforma in una nuova indagine.

Spoiler finale

Ne La Segreta Alchimia di Makari, la proprietaria delle terme è ritrovata gravemente ferita, ma ancora in vita. La dinamica, inizialmente, fa pensare ad un incidente. Piccionello e Lamanna, però, comprendono subito che l’imprenditrice, in realtà, ha subito un tentato omicidio.

I due, dunque, iniziano ad indagare, concentrandosi, in particolare, sul rapporto che la vittima aveva con il marito e con i dipendenti della struttura. Ben presto, i detective comprendono che la vita dell’imprenditrice è ricca di bugie. Infine, Saverio Lamanna è concentrato anche sulla sua vita privata. Piccionello, a sorpresa, ha fatto arrivare alle terme Suleima.

Makari La Segreta Alchimia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Makari.