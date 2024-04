Serale di Amici 2024, cosa è successo nella terza puntata: eliminata Lucia

Sabato 6 aprile, dalle 21:25 su Canale 5, è andata in onda la terza puntata del Serale di Amici 2024. Il talent, come sempre, è condotto da Maria De Filippi. Nella serata procede la sfida fra le squadre capeggiate da Raimondo Todaro con Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli con Emanuel Lo ed Alessandra Celentano con Rudy Zerbi. A giudicare le esibizioni ci sono i giurati Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giufrè e Michele Bravi. Nell’appuntamento odierno è prevista un’eliminazione. Gli ospiti sono la comica Barbara Foria e Tananai.

Serale Amici 2024 terza puntata, la prima sfida

Inizia la terza puntata del Serale di Amici 2024. La prima partita è fra Pettinelli-Todaro e Cuccarini-Lo. Si parte con un guanto di sfida lanciato da Anna Pettinelli per Martina e Mida. Come la scorsa settimana, però, Cuccarini e il suo artista hanno rifiutato la sfida. Per Bravi, Giofrè e Malgioglio è una prova non equa. Cristiano litiga con Pettinelli, che afferma: “Dici stupidaggini, usa l’autotune perché tale strumento lo rende intonato”. Lorella ribatte duramente: “Non devi parlare male degli altri allievi per mettere in risalto i tuoi“.

Pettinelli lancia subito un altro guanto, questa volta fra Lil Jolie e Sarah. La professoressa vuole mettere in evidenza quella che, a sua giudizio, è la tendenza di Sarah a cantare “solo canzonette con moine da Lolita 3.0“. Questa volta, la prova si farà. Si parte con le esibizioni, ma Sarah è in grande difficoltà, al punto da riniziare la performance due volte prima di riuscire a terminare tutto il brano. Il primo punto va a Lil Jolie.

La terza puntata del Serale di Amici 2024 procede con Martina vs Mida. La prima esegue Chandelier, il secondo Papaya. La vittoria va alla ragazza, che dunque permette al team Pettinelli-Todaro di trionfare nella prima partita. Al ballottaggio per decretare il primo eliminato provvisorio vanno Mida, Sofia e Lucia. La prima a rischiare l’eliminazione finale è Lucia.

Pettinelli-Todaro sfidano Zerbi-Celentano

La seconda sfida della terza puntata del Serale di Amici 2024 ha come protagonista Pettinelli-Todaro (vincitori del match precedente) e Zerbi-Celentano. Nel primo faccia a faccia si oppongono Gaia e Petit. La prima balla Quello che le donne non dicono, il secondo canta Malatia. La vittoria va al cantante.

Proseguono Martina (che canta Due vite) e Dustin. La giuria si divide e Bravi, che avrebbe dovuto dare il voto decisivo, decide di astenersi, non sapendo scegliere. Si va avanti con un nuovo faccia a faccia: Holden e Petit duettano su Tango, Lil Jolie risponde con Maledetta primavera. Il punto è dato ad Holden, facendo vincere Pettinelli-Todaro. Al ballottaggio Lil Jolie e Gaia. La prima è a rischio eliminazione con Lucia.

La terza puntata del Serale di Amici 2024 continua con il guanto di sfida tra professori a tema tormentoni. Cuccarini-Lo ballano su Tribale di Elodie e Tuta Gold di Mahmood. Todaro-Pettinelli rispondono con Il ghegheghè di Rita Pavone. Infine, Zerbi-Celentano ballano un medley di successi di Annalisa. Il giudice Rudy, chiamato per l’occasione Annaliso, ha fatto anche uno spogliarello per far vedere che indossa un reggiseno. Maria De Filippi videochiama Annalisa per farle vedere “in che condizione sono i suoi ex prof“, come sottolinea la conduttrice. I tre giudici assegnano un punto per squadra, quindi non c’è nessun vincitore.

Serale Amici 2024 terza puntata, l’ultima partita

La terza puntata del Serale di Amici 2024 procede con l’ultima partita della serata. Zerbi-Celentano si confrontano con Lo-Cuccarini. Il primo incontro è di canto: Sarah con Click Boom affronta Petit con un medley di brani francesi e napoletani. I giudici premiano il giovane artista di Zerbi. Procedono Mida e Marisol. Vince la ballerina e, dunque, Zerbi-Celentano vincono ancora una volta. Finiscono al ballottaggio Mida e Sofia e quest’ultima è la terza eliminata provvisoria.

Si entra nel vivo della serata con il ballottaggio finale per l’eliminazione. Si esibiscono, in ordine, Lucia, Lil Jolie e Sofia. La prima salva è Lil Jolie: l’eliminata, dunque, è una fra Lucia e Sofia. Intanto, in studio c’è il monologo comico di Barbara Foria. Dopo le ultime esibizioni delle due concorrenti, la conduttrice rimanda tutti in casetta. L’eliminata è Lucia, che riceve un’offerta di lavoro da una prestigiosa scuola di danza canadese. La puntata termina sulle note di Veleno di Tananai.