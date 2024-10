Stasera in tv lunedì 8 aprile 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 8 aprile 2024. Su Rai2, il comedy show Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino. Su Italia 1, il film thriller Giustizia privata, con Gerard Butler.

Stasera in tv lunedì 8 aprile 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Il clandestino, con Edoardo Leo. Due episodi: il primo s’intitola, “La piccola Milano”. Luca Travaglia (Edoardo Leo), ex ispettore dell’Antiterrorismo, lavora a Milano come buttafuori cercando di anestetizzare il dolore per la morte della compagna, uccisa in un attentato. Il cingalese Palitha (Hassani Shapi) lo convincead aprire un’agenzia investigativa. Il secondo episodio s’intitola, “Milano Calibro 9×19”. Il primo vero cliente dell’agenzia “Il clandestino” è Adani, proprietario di un’azienda di spedizioni che vuole indagare sulla morte di un dipendente ucciso durante una rapina.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Nel cast dello show condotto a Napoli da Stefano De Martino troviamo anche quest’anno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia assieme a due nuovi ingressi, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, che hanno già affiancato De Martino nello show di seconda serata “Bar Stella”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Presa diretta. Stasera Riccardo Iacona mette a fuoco il ruolo dell’idrogeno verde nella transizione energetica. Le telecamere del programma hanno attraversato l’Italia e il Nord Europa alla scoperta delle sperimentazioni e dei modelli più avanzati per raggiungere la piena decarbonizzazione entro il 2050.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. La cancel culture e il politicamente corretto finiscono spesso nel mirino di Nicola Porro, che di recente ha dedicato molto spazio alla decisione di una scuola di Pioltello (MI), l’Istituto comprensivo “Iqbhal Masih”, di sospendere le lezioni nel giorno di chiusura del mese sacro del Ramadan.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del reality L’isola dei famosi. Joe Bastianich, Marina Suma, Matilde Brandi, Samuel Peron, Valentina Pezzali, Edoardo Stoppa, Luce Caponegro, Maite Yanes, Edoardo Franco, Francesca Bergesio, Artur Dainese, Greta Zuccarello e Aras Senolo sono i primi 13 naufraghi della nuova edizione, la prima condotta dall’ex vincitrice Vladimir Luxuria.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con 100 minuti. Al via questa sera il nuovo programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Al centro di ogni puntata due giornalisti e un film d’inchiesta su politica, società, economia, criminalità organizzata e finanziaria. Questi i temi della prima edizione.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. La splendida isola di Malta, ricca di storia millenaria, ospita questa settimana Bruno Barbieri in cerca del miglior albergo di lusso. Sono in gara: Indian Harbour Hourse, The Xara Palace, 66 Saint Paul’s e Cugò Gran Macina.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Francesco Panella si trova nella Medina di Marrakech. E’ una vecchia e caratteristica cittadina fortificata presente in molte città del Marocco. Un luogo senza dubbio incantevole dove scovare il miglior ristorante italiano del luogo.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Dr. Pimple Popper: la Dottoressa Schiacciabrufoli. La dottoressa Sandra Lee si occupa di Debra: la donna ha un enorme bozzo sulla testa. In seguito, si prende cura del cowboy Dusten, che ha una dolorosa escrescenza sul ginocchio.

I film di questa sera lunedì 8 aprile 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2022, di Park Dae-min, Special Delivery, con Park So-dam. Eun Ha, autista di “consegne speciali”, recapita qualsiasi cosa o persona al giusto prezzo. La sua percentuale di successo è del 100%, ma durante una consegna particolare viene coinvolta in un incidente.

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Giorgia Cecere, Sulla giostra, con Claudia Gerini, Lucia Sardo. Irene lascia il Salento e si trasferisce a Roma per lavoro. Ma in un momento di difficoltà economica è costretta a tornare: la sua vita sarà rivoluzionata dall’anziana governante Ada.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1961, di John Ford, Cavalcarono insieme, con James Stewart, Richard Widmark. Lo sceriffo McCabe e il tenente di cavalleria Jim Gary s’inoltrano in territorio Comanche per trattare con i pellerossa il rilascio di alcuni bambini bianchi rapiti anni prima.

Su Italia 1, alle 21.20, il film thriller del 1997, di F. Gary Gray, Giustizia privata, con Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb. Clyde Shelton (Gerard Butler) viene aggredito da due criminali, che gli uccidono moglie e figlia. Nonostante la sua testimonianza, il pm Nick Rice (Jamie Foxx) patteggia una pena mite pur di vincere la causa. Sentendosi tradito, Shelton decide di punire chiunque abbia partecipato all’accordo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2012, di Pete Travis, Dredd – Il giudice dell’Apocalisse, con Karl Urban. In una città del futuro, la legge viene fatta rispettare dai “Giudici”. Joe Dredd è uno di loro e con Cassandra indaga su un omicidio avvenuto nel quartiere gestito dalla boss Ma-Ma

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Ridley Scott, American Gangster, con Russell Crowe, Denzel Washington. Durante la guerra in Vietnam, lo spacciatore Frank Lucas importa eroina negli Stati Uniti dalla Thailandia. Ben presto sulle sue tracce si mette il detective Richie Roberts.

Stasera in tv lunedì 8 aprile 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di e con Micaela Ramazzotti, Felicità. La giovane Desirè ha un brutto rapporto con i genitori, egoisti e manipolatori. Infatti, quando suo fratello inizia a soffrire di disturbo bipolare, fa di tutto per ricoverarlo in un centro, nonostante la famiglia non approvi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2022, di Ludovico Di Martino, I viaggiatori, con Fabio Bizzarro, Matteo Schiavone e Andreagaia Wlderk. Max e i suoi amici sono alla ricerca del fratello di uno di loro, scomparso in circostanze poco chiare. Ma trovano un macchinario che li catapulta nel ’39, in piena epoca fascista, a Roma.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2015, di Alan Taylor, Terminator Genisys, con Emilia Clarke, Jai Courtney, Arnold Schwarzenegger. Anno 2029. Il sergente Reese viene inviato nel 1984 per proteggere Sarah Connor e impedire che venga attivato Skynet. Durante il “viaggio”, Reese acquisisce nuove informazioni.