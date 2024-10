Endless Love, le trame dall’8 al 12 aprile: trama, cast e finale

Canale 5, nella settimana da lunedì 8 a venerdì 12 aprile, propone nuove puntate di Endless Love. La soap turca, come di consueto, è in onda sulla rete ammiraglia del Biscione dalle ore 14:10.

Endless Love 8 12 aprile, regista e dove è girata

Endless Love, nota in patria con il nome Kara Sevda, è andata in onda per la prima volta sull’emittente Star TV nell’ottobre del 2015. La società che ha curato la realizzazione della serie è Ay Yapim. La sceneggiatura è firmata da Ozlem Yilmaz e Burcu Gorgun. La regia, invece, è di Hilal Saral. La soap ha ottenuto vari riconoscimenti, fra cui l’International Emmy Award. Le riprese si sono svolte in Turchia e, in particolare, nella capitale Istanbul.

Endless Love 8 12 aprile, la trama

Nel corso di Endless Love di lunedì 8 aprile, Asu va a trovare Nihan nel suo studio e le offre un nuovo progetto. Tale incontro è l’occasione per diventare amiche ed allentare la tensione maturata nel passato a causa del rapporto con Kemal.

Nell’appuntamento della soap del martedì, invece, Salih scopre che Ozan corteggia Zeynep. Lui, convinto che la donna sia interessata esclusivamente alle sue ricchezze, decide di porre fine alla relazione. Kemal dice a Nihan di tenere Ozan alla larga da Zeynep.

La settimana di Endless Love dall’8 al 12 aprile procede il mercoledì. Nell’episodio in onda in tale giornata, la proprietaria della casa contesa tra Emir e Kemal si rivela essere un’amica di infanzia di Leyla. Sceglie, così, di accettare l’offerta del protagonista, che trasloca nella villa.

Spoiler finale

Durante Endless Love di giovedì 11 aprile, Nihan dichiara ancora una volta il suo amore a Kemal. Tale fatto crea ampie gelosie in Emir, che per ripicca taglia qualsiasi tipologia di rapporto con l’azienda del protagonista con l’obiettivo di rimandarlo a lavorare in miniera.

Infine, la settimana di Endless Love termina il 12 aprile, quando Kemal, prevedendo le mosse future di Emir, chiede alle più grandi imprese del settore di firmare un accordo con quale si impegnano a non entrare in affari con lui.

Endless Love 8 12 aprile, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap del pomeriggio di Canale 5, visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Infinity.