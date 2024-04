Stasera in tv giovedì 11 aprile 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 11 aprile 2024. Su Rai3, il people show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Italia 1, il film Kingsman – Il cerchio d’oro, con Taton Egerton.

Stasera in tv giovedì 11 aprile 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.00, Calcio Europa League: Milan-Roma. E’ previsto il tutto esaurito allo Stadio San Siro di Milano dove questa sera il Milan allenato da Stefano Pioli ospita la Roma di Daniele De Rossi in una avvincente gara di andata valida per i quarti di finale di Europa League. Il ritorno allo Stadio Olimpico di Roma è in programma il prossimo 18 aprile.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Uno dei fiori all’occhiello di Rai Cultura, lo show di Geppi Cucciari propone ogni giovedì due ore e mezza di divulgazione, ironia e satira. Tra gli spazi fissi non possono mancare le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini, la rubrica letteraria di Piero Dolfres e la musica di Nicola “Ballo” Balestri.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma musicale Federico Fellini 100. A 45 anni dalla scomparsa di Nino Rota, viene riproposto il concerto tenuto nel 2020 a Torino. L’orchestra Rai, diretta da Marcello Rota, esegue “La strada”, colonna sonora che il compositore scrisse per l’omonimo film diretto da Fellini nel 1954.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. La visita al mercato per tastare gli umori dei cittadini alle prese con i problemi di tutti i giorni apre anche la puntata di oggi. Per Paolo Del Debbio è un appuntamento irrinunciabile che qualche settimana ha avuto anche un piacevole imprevisto: l’incontro a Lucca con i vecchi compagni di liceo.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’isola dei famosi. Dopo i primi giorni in Honduras i naufraghi sono già in sofferenza per la mancanza di cibo, ma stasera dovranno affrontare nuove prove fisiche che li metteranno ulteriormente a dura prova. Vladimir Luxuria fa il punto della situazione con gli opinionisti Dario Maltese e Sonia Bruganelli.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Lunedì è partito il suo nuovo programma d’inchiesta “100 minuti”, ma Corrado Formigli mantiene il suo storico appuntamento del giovedì, in onda dal 2011 e giunto alla 13° edizione, che approfondisce temi di economia e politica.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Only Fun – Comico Show. Ippolita Baldini, Maurizio Battista, Enrico Bertolino, Giuseppe Giacobazzi, Gabriele Cirilli e Alberto Farina sono alcuni artisti del nutrito cast di comici che animano lo show condotto da Elettra Lamborghini e i PanPers.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Cucine da incubo Usa. Gordon Ramsay deve risollevare le sorti del ristorante “Max’s Bar and Grill”. Ma la missione non è semplice perché lo chef deve vedersela sia con un titolare disordinato e distratto sia con uno staff di sala inesperto.

I film di questa sera giovedì 11 aprile 2024

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2017, di Matthew Vaughn, Kingsman – Il cerchio d’oro, con Taton Egerton. Eggsy (Taton Egerton), un anno dopo aver sconfitto Richmond Valentine, vive nella casa del defunto mentore Harry Hart, da cui ha ereditato la posizione di Galahad all’interno della Kingsman. Intanto una nuova minaccia incombe sull’organizzazione, finita nel mirino di un potente cartello della droga.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 2016, di Thea Sharrock, Io prima di te, con Emilia Clarke, Sam Claflin. La cameriera Louisa perde inaspettatamente il lavoro. Decide allora di accettare quello di badante a Will Traynor, un giovane rimasto sulla sedia a rotelle dopo un incidente.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2016, di John Moore, I.T. – Una mente pericolosa, con Pierce Brosnan. La vita dell’editore Mike Regan sta per essere sconvolta. Un giovane consulente informatico, infatti, sta usando la tecnologia per spiarlo e minacciare la sua famiglia.

Su Iris, alle 21.00, il film d’azione del 1999, di Brian Helgeland, Payback – La rivincita di Porter, con Mel Gibson. Durante una rapina, il bandito Porter viene tradito dalla moglie e da un complice, che lo abbandoneranno in fin di vita. Lui, però, sopravvive e si prepara alla vendetta.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2004, di Dennie Gordon, Una pazza giornata a New York, con Ashley e Mary-Kate Olsen. Jane e Roxy Ryan, gemelle che non si sopportano, si recano insieme a New York. La trasferta nella metropoli riserverà loro una serie di rocambolesche avventure.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1957, di Giorgio Bianchi, Il Conte Max, con Alberto Sordi, Vittorio De Sica. Roma: Alberto, edicolante in Via Veneto, vuole entrare nel mondo dell’alta borghesia. Il suo mentore sarà Orsini Varaldo, un nobile squattrinato che gli insegnerà le buone maniere.

Stasera in tv giovedì 11 aprile, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1994, di Robert Zemeckis, Forrest Gump, con Tom Hanks. Trent’anni di storia americana attraverso gli occhi di Forrest. Malgrado il suo basso quoziente intellettivo, diventa campione di baseball, combatte valorosamente in Vietnam e fa fortuna con la pesca dei gamberi.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1974, di John Guillermin, L’inferno di cristallo, con Steve Mc Queen. San Francisco. Un incendio divampa in un grattacielo, proprio il giorno dell’inaugurazione. Gli ospiti all’ultimo piano rimangono isolati: i pompieri lottano per salvarli.