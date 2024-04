Fallout serie Amazon Prime Video: trama, cast e curiosità

Giovedì 11 aprile, su Amazon Prime Video, è rilasciata la serie Fallout. La produzione seriale è distribuita in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

Fallout, regista e dove è girata

Sono numerose le società che hanno lavorato alla realizzazione di Fallout. Fra loro ci sono Amazon MGM Studios, Kilter Films e Berthesda Softworks. Ideata da Graham Wagner e Geneva Robertson Dworet, la serie è ispirata dagli omonimi videogiochi sviluppati da Black Isle Studios.

Fallout appartiene al genere azione e fantascienza. Gli sceneggiatori che hanno lavorato al titolo sono i già citati Dworet e Wagner. Il regista, invece, è Jonathan Nolan, che in carriera ha ottenuto una candidatura ai Premi Oscar e che ha diretto kolossal come Memento, Il cavaliere oscuro-Il ritorno, Person of Interest e Interstellar. Le riprese si sono svolte fra la Namibia e gli Stati Uniti, negli Stati di New York e dello Utah.

Fallout, la trama

La trama di Fallout è ambientata in una realtà alternativa e distopica. In seguito al secondo conflitto mondiale, si è sviluppata nel mondo una tecnologia nucleare sempre più avanzata, che ha portato a una società retrofuturistica.

In essa, come racconta la serie Fallout, le persone hanno iniziato una vera e propria guerra per accaparrarsi le risorse necessarie per la sopravvivenza. Le persone ancora in vita, per evitare di morire nel conflitto, hanno deciso di rifugiarsi in dei bunker antiatomici chiamati Vault, costruiti proprio con l’obiettivo di salvaguardare l’umanità in caso di disastro atomico.

Spoiler finale

Nel corso di Fallout, la cui prima stagione è composta da otto puntate dalla durata di circa un’ora ciascuna, sono passati due secoli e gli umani sopravvissuti non sono mai più usciti dai rifugi antiatomici. La situazione cambia drasticamente quando una giovane donna chiamata Lucy MacLean abbandona l’unica vita che ha mai conosciuto, lascia il Vault e si avventura all’esterno. Inizia, così, un viaggio verso una Los Angeles devastata, immersa in una natura pericolosamente ostile e selvaggia. Lucy, nell’avventura, è accompagnata da varie persone, fra cui un’ex star di Hollywood mutato dalle radiazioni.

Fallout, il cast

Di seguito il cast degli attori presenti nel corso di Fallout, la cui prima stagione è in onda in Italia e nel resto del mondo da giovedì 11 aprile, sulla piattaforma OTT Amazon Prime Video.