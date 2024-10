Amadeus, secondo le indiscrezioni il futuro è su NOVE: l’annuncio potrebbe arrivare a breve

Il matrimonio fra NOVE ed Amadeus è realtà. Secondo le indiscrezioni, infatti, il conduttore dei record, in scadenza di contratto con la Rai, potrebbe annunciare l’arrivo nella rete del digitare terrestre già nelle prossime ore.

Amadeus NOVE, il conduttore gestirebbe l’intrattenimento della rete Discovery

Il futuro televisivo di Amadeus, dunque, sembra essere legato a NOVE. Che la rete del gruppo Discovery fosse interessata al conduttore dei record del Festival di Sanremo non è di certo una novità. D’altronde, se ne parla da settimane. Ora, però, sarebbe stato fatto un passo in avanti, con Amadeus che avrebbe già comunicato in via ufficiosa la volontà di lasciare la TV di Stato ai vertici di Viale Mazzini.

Decisiva, nella trattativa fra Amadeus e NOVE, è stata l’ultima offerta della rete, che avrebbe deciso di affidare al presentatore la gestione dell’intera offerta dell’intrattenimento. Di fatto, avrebbe un ruolo chiave nella crescita di una rete ancora lontana dall’avere un’identità ben precisa e gli ascolti di una generalista. Amadeus, nella sua nuova esperienza, ritroverebbe Fabio Fazio, volto di Discovery dallo scorso ottobre con il format Che tempo che fa.

Cosa ha offerto la Rai

Il contratto che lega Amadeus alla Rai, è bene ricordarlo, scade in estate. Va da sé che il presentatore, reduce dal quinquennio di grande successo al timone del Festival di Sanremo, abbia attirato le attenzioni delle altre reti.

La Rai, come è ovvio, è disposta a tutto pur di convincere Amadeus a proseguire insieme anche negli anni a venire. Come è noto, i vertici dell’azienda si sono sempre detti disponibili ad affidargli altre edizioni del Festival. Proposta che, però, il conduttore ha rifiutato.

La Rai, inoltre, avrebbe offerto ad Amadeus la direzione di una sezione creativa tutta da creare. In essa, il volto di Affari Tuoi curerebbe la realizzazione di nuovi programmi di intrattenimento, da destinare sia alla televisione che alla radio. Ad essi si aggiunge la conduzione di programmi già rodati, su tutti Affari Tuoi. A quanto pare, però, l’offerta della TV di Stato non avrebbe convinto il presentatore.

Amadeus NOVE, un addio alla Rai che lascia qualche perplessità

L’addio alla Rai e il conseguente arrivo su NOVE di Amadeus, qualora venisse confermato, desterebbe più di qualche perplessità. In primis per la storia artistica del conduttore, che già in passato aveva preso una decisione analoga con esiti infausti. Nel 2006, infatti, decise di approdare a Mediaset, dove ha guidato su Canale 5 il quiz Formula segreta, che per gli ascolti disastrosi fu chiuso dopo tre settimane. Dopo altri flop, nel 2009 è tornato mestamente in Rai, dove si è messo in gioco e, progressivamente, ha ripreso in mano la sua carriera, fino ad ottenere i successi degli ultimi tempi.

Oggi, Amadeus in Rai ha tutto ciò che un conduttore potrebbe desiderare. Ha stracciato tantissimi record al timone del Festival di Sanremo e ogni suo show diventa un grande successo in termini di ascolti, da L’Anno che verrà ad Affari Tuoi. Un eventuale approdo in un’altra emittente avrebbe notevolmente più rischi che benefici.

Insomma, lasciare il certo per l’incerto è sempre un rischio, anche perché a differenza di quanto avvenuto con Fazio, che ha portato con sé un format già riconoscibile ed apprezzato, Amadeus dovrebbe esordire con degli show completamente nuovi. Na vale veramente la pena?