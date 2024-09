Stasera in tv venerdì 21 giugno 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 21 giugno 2024. Su Rai3, il documentario La Bussola – Il collezionista di stelle. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Gianluigi Nuzzi, Quarto grado – Le storie.

Stasera in tv venerdì 21 giugno 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Olanda-Francia. Alla Red Bull Arena di Lipsia la Nazionale dell’Olanda, allenata dal commissario tecnico Ronald Koeman, affronta quella della Francia di Didier Deschamps. Le due squadre fanno parte del Gruppo D con Polonia ed Austria, che si affrontano oggi alle 18 allo Stadio Olimpico di Berlino (in esclusiva su Sky).

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm I casi della giovane Miss Fisher. Due episodi: il primo s’intitola, “Nozze di sangue”. James indaga sulla morte di un contadino, ucciso nella tenuta dove lavora il padre. Peregrine (Geraldine Hakewill) lo aiuta ma lui è ancora gelido con lei, e la comparsa di una vecchia fiamma non aiuta le cose. A seguire, l’episodio “Il misterioso caso del cane assassino”.

Su Rai3, alle 21.20, il documentario La Bussola – Il collezionista di stelle. In un documentario, presentato con successo nel 2023 alla Festa del Cinema di Roma, la storia de La Bussola, locale di Marina di Pietrasanta (Lucca) aperto nel 1955 da Sergio Bernardini (1925-1993). Sul suo palco si sono esibite grandi star, italiane e internazionali, come Mina, Louis Armstrong, Ornella Vanoni, Liza Minnelli.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Médée. Il capolavoro di Cherubini andato in scena al Teatro alla Scala a gennaio nella versione originale francese e con la regia di Damiano Michieletto. Sul podio Michele Gamba. Nel cast Marina Rebeka è Médée, Stanislas de Barbeyrac è Jason.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Se un caso di cronaca non ha ancora trovato una soluzione, Gianluigi Nuzzi è sempre pronto a tornare sull’argomento, con nuovi approfondimenti e analisi. Di recente è tornato alla ribalta l’omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese morta a Perugia la sera del 1° novembre 2007.

Su Canale 5, alle 21.20, il settimo episodio del telefilm La rosa della vendetta, con Murat Unalmis, Melis Sezen. Deva, con la caviglia rotta, fugge attraverso il bosco, inseguita da Gulcemal (Murat Unalmis). Lui la raggiunge, ma lei impugna la pistola e gli spara al petto. Benché ferito, Gulcemal soccorre Deva e la porta al sicuro nel rifugio di caccia della sua proprietà e le mette a posto la caviglia.

Su La7, alle 21.15, il programma Eden. Con competenza e passione Licia Colò guida i telespettatori alla scoperta della filosofia “green” volta a tutelare il futuro della Terra. Non mancano i servizi esclusivi che mostrano le meraviglie naturali e artistiche del nostro Pianeta.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo del 2015, I delitti del BarLume – Il telefono senza fili, con Filippo Timi. Vanessa Benedetti scompare nel nulla. Per i quattro vecchietti non ci sono dubbi: il marito l’ha uccisa, gettandola in un dirupo. Toccherà a Massimo risolvere l’enigma.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Politici, sportivi, personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. In tanti sono finiti sotto l’ironia pungente di Maurizio Crozza. Anche questa sera il comico genovese offre una selezione dei più divertenti monologhi comici.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. Gli esperti, e ormai famosi, agenti immobiliari Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Marianna D’Amico si sfidano per trovare la casa con le caratteristiche richieste da Martina e Francesco. Chi tra loro tre centrerà l’obiettivo vincerà la puntata.

I film di questa sera venerdì 21 giugno 2024

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2017, di Saul Dibb, 1918 – I giorni del coraggio, con Asa Butterfield. 1918. Il giovane tenente Raleigh viene arruolato nella compagnia del capitano Stanhope. Intanto l’attacco tedesco incombe e le truppe inglesi si preparano a respingerlo in trincea.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2004, di Jay Roach, Mi presenti i tuoi? con Ben Stiller, Robert De Niro. Greg (Ben Stiller) sta per sposare Pam Byrnes (Teri Polo). Ora è necessario che i loro genitori si conoscano. Così, Jack (Robert De Niro), ex agente della Cia, e Dina Byrnes (Blythe Danner) partono alla volta di Miami. Lì incontreranno i coniugi Fotter, Bernie (Dustin Hoffman) e Roz (Barbra Streisand).

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Lee Tamahori, Next, con Nicolas Cage. L’illusionista Chris Johnson ha un dono: può vedere fino a due minuti nel futuro. Quando un gruppo di terroristi minaccia di far esplodere un ordigno nucleare, un agente dell’Fbi chiede il suo aiuto.

Stasera in tv venerdì 21 giugno 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2013, di Keanu Reeves, Man of Tai Chi, con Keanu Reeves, Karen Mok, Simon Yam. Il giovane “Tiger” Chen Lin-Hu viene coinvolto da un uomo senza scrupoli in un torneo di arti marziali ai limiti della legalità. L’obiettivo è quello di trasformarlo in un killer.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2023, di e con Michele Riondino, Palazzina Laf. Caterino lavora nel complesso industriale dell’Iva di Taranto. Quando i dirigenti aziendali fanno di lui una spia per individuare gli operai di cui liberarsi, Caterino pedina i colleghi con lo scopo di denunciarli. Ma…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Mike Newell, Harry Potter e il Calice di Fuoco, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Harry deve gareggiare nel prestigioso torneo Tre Maghi. La competizione vede la partecipazione dei rappresentanti delle più famose scuole di magia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film storico del 2000, di Roland Emmerich, Il patriota, con Mel Gibson, Heath Ledger. Carolina del Sud, 1776. Quando gli inglesi imprigionano suo figlio Gabriel, Benjamin Martin organizza la guerriglia dei coloni americani contro l’esercito britannico.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film del 2011, di Tomas Alfredson, La talpa, con Gary Oldman, Kathy Burke, Colin Firth. Regno Unito, 1973. George Smiley, spia in pensione, viene incaricato di scoprire la talpa che si annida ai vertici dei Servizi Segreti. Si troverà così ad indagare sugli ex colleghi.