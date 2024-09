Gangs of Galicia dal 21 giugno su Netflix: trama, cast e curiosità

Venerdì 21 giugno, su Netflix, parte Gangs of Galicia. La serie, nel nostro paese, è rilasciata a partire dalle ore 09:00.

Gangs of Galicia, regista e dove è girata

Gangs of Galicia è una realizzazione della società Vaca Films. Il titolo è originario della Spagna, dove è distribuito con il titolo di Clanes. La fiction appartiene ai generi thriller e drammatico ed è creata, per Netflix, da Jorge Guerricaechevarria. Quest’ultimo, che in carriera ha vinto ben due Premi Goya, ha scritto anche la sceneggiatura. Il regista presente dietro la macchina da presa, invece, è Roger Gual.

La prima stagione è composta da otto episodi. Essi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Netflix, come spesso avviene per le proprie produzioni, rilascia le puntate tutte insieme, dalle ore 09:00 di venerdì 21 giugno. Le riprese si sono svolte in varie località della Spagna, oltre che in Portogallo e in Senegal.

Gangs of Galicia, la trama

Al centro della trama della nuova serie tv targata Netflix c’è Ana, personaggio interpretato dall’attrice spagnola Clara Lago. Quest’ultima, nella produzione, è una nota avvocata, che ha studiato e si è specializzata nella capitale Madrid. Qui, dopo tutta la gavetta, è riuscita a farsi assumere da uno degli studi legali più importanti della città.

Tuttavia, per tagliare i ponti con il proprio passato doloroso, Ana ha deciso di licenziarsi e di trasferirsi nella piccola cittadina Cambados, in Galizia. Inevitabilmente, l’arrivo di Ana nella nuova comunità desta grande interesse. In particolare, la notizia del trasferimento coinvolge molto da vicino Daniel, interpretato da Tamar Novas.

Spoiler finale

Nel corso di Gangs of Galicia, Ana e Daniel hanno modo di conoscersi molto presto. Lui, infatti, è un importante esponente della mafia galiziana, essendo a capo di un clan impegnato nel traffico di droga. Anche il padre di Daniel era un mafioso, ma da qualche tempo è in carcere. Ben presto, le vite dei protagonisti si incrociano, con Ana che si ritrova costretta a fare i conti con un passato che per lungo tempo ha provato a dimenticare.

Gangs of Galicia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Gangs of Galicia, serie thriller in onda su Netflix a partire dalle ore 09:00 di oggi, venerdì 21 giugno.