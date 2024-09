Stasera in tv sabato 22 giugno 2024, I programmi in onda

Stasera in tv sabato 22 giugno 2024. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Su Rete 4, il film Fuochi d’artificio con Leonardo Pieraccioni.

Stasera in tv sabato 22 giugno 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Belgio-Romania. Allo Stadio di Colonia la nazionale del Belgio allenata da Domenico Tedesco, originario di Rossano (Cosenza), ma naturalizzato tedesco, affronta quella della Romania di Edward Iordanescu per la fase a gironi degli europei. Le due squadre fanno parte del Gruppo E assieme ad Ucraina e Slovacchia.

Su Rai3, alle 21.45, Sapiens, un solo pianeta. Ultimo sabato in compagnia del programma in cui Mario Tozzi rende avvincente e spettacolare la narrazione di temi tanto affascinanti quanto complessi. Scienziato, divulgatore e appassionato esploratore, Mario Tozzi, che spesso vediamo anche in “Kilimangiaro”, è da molti anni una colonna di Rai3.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: 456. Adattamento dell’opera di Mattia Torre con la regia di Paolo Sorrentino. Padre, madre e figlio dovranno mettere da parte i risentimenti perché un ospite cambierà il loro futuro. Con Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggieri.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Per tutta l’estate le repliche dello show di Gerry Scotti ci faranno compagnia ogni sabato. Rivedremo i più spettacolari record, certificati da Sofia Greenacre e Lorenzo Veltri. Performance dalle tipologie differenti, ma sempre capaci di sorprendere ed emozionare in un mix unico di prove eccezionali.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Affrontare i temi più caldi di attualità che dividono l’opinione pubblica e accendono le discussioni. Anche con la nuova stagione, resta una sfida per la coppia Luca Telese e Marianna Aprile che conferma la collaudata intesa professionale.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Ortigia, l’isola che costituisce il cuore, la parte più antica di Siracusa. Ai quattro ristoranti in gara, Igor, Maurizio, Angela e Mirko, il compito di stupirlo con sapori tra innovazione e tradizione.

Su Nove, alle 21.25, Nove racconta – “Il branco – L’omicidio di Desirée Piovanelli”. Il 28 settembre 2002, la 14enne Desirée Piovanelli scompare. Un 16enne vicino di casa confessa di averla uccisa con 33 coltellate. Il padre di Desirée ha sempre sostenuto che il giovane non può aver agito da solo.

I film di questa sera sabato 22 giugno 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2013, di Christian Alvart, Banklady, con Nadeshda Brennicke. La trentenne Gisela Werler, rispettosa della legge e ancora nubile, s’innamora del ladro Wittorff, sposandone lo stile di vita e diventando in breve tempo la prima e più famosa ladra di banche della Germania.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di Paolo Genovese, Sei mai stata sulla luna? con Raoul Bova, Liz Solari. Giulia lavora per una rivista internazionale di moda e vive tra Milano e Parigi. Alla morte del padre, torna nel paese natale in Puglia, dove s’imbatte in Renzo, un affascinante contadino.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1997, di Leonardo Pieraccioni, Fuochi d’artificio, con Leonardo Pieraccioni, Vanessa Lorenzo. Il giovane Ottone (Leonardo Pieraccioni) in vacanza alle Maldive, racconta ad uno psicologo di quando lavorava in un negozio di animali a Firenze, della sua socia Lorenza (Claudia Gerini), della sua carissima amica sudamericana Demiu (Mandala Tayde). E di una bella cliente di nome Luna.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2015, di Katja von Garnier, Windstorm 2 – Contro ogni regola, con Hanna Binke, Amber Bongard. Mika (Hanna Binke) torna per l’estate alle scuderie della nonna e scopre che Windstorm ha alcune ferite all’addome, mentre la fattoria rischia il fallimento. Per salvarla, la ragazza s’iscrive ad un concorso ippico dal ricco montepremi, ma durante la preparazione il cavallo sparisce misteriosamente.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 2001, di John Herzfeld, 15 minuti – Follia omicida a New York, con Edward Burns, Robert De Niro. Oleg ed Emil, criminali provenienti dall’Europa dell’Est, compiono una serie di efferati delitti, filmati da uno dei due. Un poliziotto e un vigile del fuoco cercano di fermarli.

Stasera in tv sabato 22 giugno 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Christian Duguay, Il mio amico Tempesta, con Charlie Paulet. Zoe, che sogna di diventare una fantina, si affeziona a Tempesta, una puledra. Una notte di bufera, Tempesta, terrorizzata, accidentalmente ferisce Zoe. Tutto sembra perduto finché…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1995, di Clint Eastwood, I ponti di Madison County, con Clint Eastwood, Meryl Streep. La casalinga Francesca e il fotografo Robert s’incontrano per caso, s’innamorano e vivono insieme quattro giorni di felicità. Ma non saranno sufficienti a cambiare le loro vite.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Kirsten Sheridan, La musica del cuore, con Freddie Highmore. Dopo mille peripezie, un ragazzino con un grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto al Central Park di New York.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2003, di David Koepp, Secret Window, con Johnny Depp, Timothy Hutton. Lo scrittore di romanzi horror Mort Rainey, in profonda crisi sentimentale e professionale, diventa il bersaglio di uno psicopatico, che lo accusa di avergli rubato un racconto.