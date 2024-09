La Rosa della Vendetta, la terza puntata su Canale 5 il 21 giugno: trama, cast e curiosità

Venerdì 21 giugno, su Canale 5, è in onda la terza puntata de La Rosa della Vendetta. L’appuntamento è trasmesso dalle 21:20 circa e prende il via subito dopo la fine di Paperissima Sprint.

La Rosa della Vendetta terza puntata, regista e dove è girata

La terza puntata de La Rosa della Vendetta è una produzione originale di MF Yapim. La sceneggiatura della trama è scritta da Eda Tezcan e da Selda Akin. I registi che firmano la serie, invece, sono Merve Colak e Yusuf Pirhasan. Le riprese si sono svolte in Turchia, nei pressi di Bursa. In patria, la fiction ha esordito nel mese di aprile del 2023, con il titolo originale Gulcemal.

La prima stagione de La Rosa della Vendetta, nel nostro paese, continua a riscontrare buoni ascolti. L’esordio del 7 giugno aveva ottenuto il 18% di share. Leggermente in calo il secondo appuntamento di sette giorni fa, che si è fermato al 15,2% di share con 2,2 milioni di telespettatori. Un dato che, seppur in calo, è comunque buono, considerando la controprogrammazione di Rai 1, che ha trasmesso la partita inaugurale degli Europei 2024 fra la Germania e la Scozia.

La Rosa della Vendetta terza puntata, la trama

Nel corso della terza puntata de La Rosa della Vendetta, Deva, nonostante abbia una caviglia rotta, fugge attraverso i boschi, inseguita da Gulcemal. Quando quest’ultimo la raggiunge, lei prende in mano la pistola e gli spara nel petto. Il protagonista rimane gravemente ferito, ma nonostante questo riesce, seppur a fatica, a soccorrere Deva, portandola al sicuro all’interno del rifugio di caccia di sua proprietà.

Spoiler finale

Durante La Rosa della Vendetta di oggi, venerdì 21 giugno, Ipek convince la polizia a recarsi di fronte all’abitazione di Gulcemal. Le forze dell’ordine, tuttavia, sono sprovviste di un mandato, dunque non possono far altro che limitarsi a tenere sotto controllo gli esterni. Infine, Mert riesce a mettersi in contatto con un amico. Quest’ultimo lo mette al corrente dei fatti accaduti negli ultimi tempi, dall’incendio doloso della casa all’infarto di Ibrahim. Inoltre, lo mette al corrente della prigionia di Deva.

La Rosa della Vendetta terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante La Rosa della Vendetta, fiction turca che procede nel nostro paese venerdì 21 giugno, in prima serata su Canale 5 e in diretta streaming e on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.