My Lady Jane serie tv Amazon Prime Video: trama, cast e curiosità

Giovedì 27 giugno, sulla piattaforma OTT di intrattenimento Amazon Prime Video, è disponibile alla visione My Lady Jane. La serie tv, distribuita in tutti i paesi del mondo in cui il servizio streaming è attivo, è in onda, in Italia, dalle ore 09:00.

My Lady Jane, regista e dove è girata

My Lady Jane è una produzione originale di PM Image Nation ed Amazon MGM Studios. Originaria della Gran Bretagna, i produttori esecutivi che hanno lavorato al progetto sono Walter F. Parkes, Laurie Macdonald, Sarah Bradshaw e Meredith Glynn.

La trama, tratta dall’omonimo romanzo scritto nel 2016, ha l’obiettivo di raccontare la figura storica di Lady Jane, entrata nella storia della monarchia britannica. La sceneggiatura è scritta da Brodi Ashton, Jodi Meadows e Cynthia Hand. Il regista, invece, è Jamie Babbit.

Le riprese si sono svolte in Gran Bretagna. La prima stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti ciascuno. Tali appuntamenti sono rilasciati tutti insieme, nella mattinata del 27 giugno.

My Lady Jane, la trama

Al centro del racconto, come già detto, c’è il personaggio di Lady Jane Grey. La narrazione, ambientata nel sedicesimo secolo, presenta vari elementi appartenenti alla vera storia della nobildonna. Essi, però, si mescolano ad altre vicende che, invece, sono inventate di sana pianta, con il risultato che la biografia della protagonista è completamente riscritta.

Spoiler finale

Nell’universo parallelo di My Lady Jane, visibile dal 27 giugno su Amazon Prime Video, la protagonista, figlia di Maria Tudor nonché pronipote di Enrico VIII, è stata la prima regina d’Inghilterra e d’Irlanda. La sua, però, è una vicenda triste: incoronata il 10 luglio, infatti, il suo è stato uno dei regni più brevi di sempre, essendo durato soli 9 giorni e terminato con la decapitazione.

È proprio qui che interviene Prime Video, che decide di far salvare il personaggio principale, che dunque ha la possibilità di proseguire con il suo regno. Per la protagonista, comunque, non mancano i problemi e la sua vita è costantemente messa in pericolo da una serie di nemici, anche interni alla corte.

My Lady Jane, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante My Lady Jane, in onda dal 27 giugno su Amazon Prime Video.