Stasera in tv venerdì 28 giugno 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 28 giugno 2024. Su Rai2, il telefilm I casi della giovane Miss Fisher, con Geraldine Hakewill. Su Canale 5, il telefilm La rosa della vendetta, con Murat Unalmis, Melis Sezen.

Stasera in tv venerdì 28 giugno 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la nuova edizione del programma musicale Tim Summer Hits. Quattro serate, condotte da Carlo Conti e Andrea Delogu, in compagnia delle canzoni dell’estate 2024. Sul palco di Piazza del Popolo a Roma si esibiscono, tra gli altri, Annalisa, Emma, The Kolors, Mahmood, Gianna Nannini, Antonello Venditti, Gazzelle, Geolier, Tananai, Olly e Matteo Paolillo.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm I casi della giovane Miss Fisher, con Geraldine Hakewill. Due episodi: il primo s’intitola, “Delitto al bowling”. Dopo una rissa in una pista da bowling viene scoperto un cadavere. La polizia arresta il nipote di Violetta, ma Peregrine (Geraldine Hakewill), convinta della sua innocenza, cerca le prove per scagionarlo e scopre che la vittima aveva una relazione segreta. A seguire, “Colpo di grazia”. Durante una gara tra piccioni, il presidente del Sandridge Pigeon Club viene trovato morto, ricoperto di piume. Mentre Peregrine lavora al caso con James, Birdie ha la sua missione misteriosa da portare a termine.

Su Rai3, alle 21.20, il programma musicale Puccini secondo Muti. In diretta da Lucca, Riccardo Muti dirige l’Orchestra Cherubini nel ventennale della sua fondazione. Il palco è allestito presso le Mura storiche della città. Tra gli artisti scelti dal Maestro per omaggiare Giacomo Puccini ci sono i soprani Eleonora Buratto e Lidia Fridman e i tenori Luciano Ganci e Dimitry Korchak.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè dedica la puntata, intitolata “Gli occhi del Novecento”, a due maestri della fotografia: il francese Robert Doisneau (1912-1994) e l’italiano Ugo Mulas (1928-1973), fra quelli che hanno meglio raccontato l’arte e gli artisti del Novecento.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. I misteri dell’estate sono al centro delle nuove puntate del programma condotto da Gianluigi Nuzzi. Tra gli altri, la morte di Giada Zanola, la 33enne gettata da un cavalcavia a Vigonza, in provincia di Padova. Se ne parla in studio con Luciano Garofano, Massimo Picozzi e Carmelo Abbate.

Su Canale 5, alle 21.20, il telefilm La rosa della vendetta, con Murat Unalmis, Melis Sezen. Frugando fra i vecchi ricordi per indagare sulla relazione che unisce Gulcemal (Murat Unalmis) e Zafer, Armagan trova delle foto della madre con due bambini a lui sconosciuti. Nel frattempo, a casa di Gulcemal, durante una cena di affari con dei potenziali clienti, sopraggiungono Zafer e Ipek.

Su La7, alle 21.15, il programma Eden. Accanto ai tanti reportage, che sottolineano il legame che unisce luoghi ed esseri viventi facendoci riflettere sulla fragilità del nostro pianeta, il programma di Licia Colò propone contributi di documentaristi da tutto il mondo.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo del 2015, di Roan Johnson, I delitti del BarLume – Aria di mare, con Filippo Timi. Massimo, oberato dai debiti, si è dato all’alcool e la Fusco è stata sostituita dal commissario Tassone. Le indagini sull’omicidio di una ragazza sono l’opportunità per entrambi di riscattarsi.

Nove – Real Time

Su Nove, alle 21.25, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Continuiamo a rivedere il meglio dello show di Maurizio Crozza. Il comico genovese, passando da La7 a Nove nel 2017, ha aperto la porta alle altre star che di questi tempi approdano sul canale.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Il forno delle meraviglie. Viene riproposta la prima puntata del programma con Fulvio Marino, il panificatore volto noto di “E’ sempre mezzogiorno”. In questa puntata si sfidano tre panettieri della Tuscia, la parte nord-occidentale del Lazio nella provincia di Viterbo.

I film di questa sera venerdì 28 giugno 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2020, di Derrick Borte, Il giorno sbagliato, con Russell Crowe, Caren Pistorius. Rachel, in ritardo al lavoro, si trova a discutere al semaforo con uno sconosciuto. La donna non s’immagina proprio che alla guida c’è lo psicopatico Tom: è l’inizio di un incubo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2018, di Nicolai Fuglsig, 12 Soldiers, con Chris Hemsworth. In seguito agli attentati dell’11 settembre, l’America invia dodici soldati in Afghanistan, guidati dal Capitano Mitch Nelson. Sarà la prima risposta all’attacco terroristico che sconvolse la Nazione.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di e con Edward Norton, Motherless Brooklyn – I segreti di una città. Anni 50. Lionel è un investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette. Quando il suo unico amico viene ucciso, avvia le indagini ma s’imbatte in corruzione e criminalità.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1998, di e con Carlo Verdone, Il Gallo Cedrone. Armando, volontario della Croce Rossa in Arabia, viene rapito da alcuni estremisti islamici. Dalle testimonianze di amici e parenti emerge il ritratto della vita dell’uomo e della sua relazione con la cognata.

Stasera in tv venerdì 28 giugno 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Steven Spielberg, The Fabelmans, con Gabriel LaBelle. Il giovane Sammy Fabelman scopre uno sconvolgente segreto familiare. Grazie all’amore di sua madre per il cinema, si rifugerà in questo mondo che lo aiuterà a vedere la verità.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2000, di Ferzan Ozpetek, Le fate ignoranti, con Margherita Buy. Rimasta vedova, Antonia scopre casualmente che il marito aveva intrapreso una relazione con un uomo. Decisa a saperne di più, si addentra in un mondo a lei sconosciuto.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2009, di David Yates, Harry Potter e il Principe Mezzosangue, con Daniel Radcliffe. Harry sta iniziando il sesto anno alla scuola di Hogwarts. Un giorno, scopre un misterioso libro che gli sarà molto utile per conoscere nuove cose riguardo Lord Voldemort.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Andrew Davis, Il fuggitivo, con Harrison Ford, Tommy Lee Jones. Il dottor Richard Kimble viene ingiustamente arrestato per l’omicidio della moglie, ma riesce ad evadere e si mette sulle tracce del vero assassino. Il marshal Gerard lo bracca.