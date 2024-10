Sei Sorelle, dal 28 giugno su Rai Premium le nuove puntate: trama e cast

Venerdì 28 giugno, su Rai Premium, esordiscono in chiaro le nuove puntate di Sei Sorelle. La rete, visibile al canale 25 del digitale terrestre, le manda in onda dalle 15:35.

Sei Sorelle 28 giugno, regista e dove è girata

La puntata del 28 giugno di Sei Sorelle è una produzione dell’emittente spagnola TVE, che l’ha realizzata in collaborazione con la Bambù Producciones. Gli ideatori sono Ramon Campos e Gema R. Neira.

I registi, invece, sono Miguel Conde, David Ulloa, Imma Torrente, Antonio Hernandez e Jaime Botella. Tanti gli sceneggiatori che hanno collaborato, tra cui spiccano Antonio Mercero, Carmen Pompero e i già citati Ramon Campos e Gema R. Neira. Le riprese si sono svolte in Spagna.

Sei Sorelle, per tutta la durata della bella stagione, è in programmazione tv sulla rete Rai Premium. Qui è in onda, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 15:50. Due gli episodi trasmessi ogni giorno, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti.

Sei Sorelle 28 giugno, la trama

Nel corso di Sei Sorelle, Merceditas ha un duro scontro con Raimundo. L’oggetto del contendere è il comportamente avuto verso Rosalia: la donna, infatti, lo rimprovera per averla trattata male. Lui, per tutta risposta, sorprende Merciditas, baciandola. Intanto, Aurora invita Celia ad una riunione di suffraggette, che chiedono l’estensione del voto alle donne. Adela mette in guardia Diana dall’indossare dei pantaloni e dall’andare in moto. Comportamenti, questi, che potrebbero dare modo alle persone di sparlare ancora delle Silva.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento di Sei Sorelle di oggi, venerdì 28 giugno, Salvador è convinto di sapere in che modo porre fine al contrabbando di oppio presente alla Tessuti Silva. Tuttavia, Miguel, che comincia a sospettare di lui, avverte Don Ricardo.

Celia, intanto, è sempre più entusiasta delle esperienze che le fa provare Aurora. Petra, invece, con coraggio si reca dalle Silva per domandare scusa ad Aurora e proporle di ricominciare a frequentarsi in qualità di amiche.

Infine, nella puntata di Sei Sorelle di oggi, venerdì 28 giugno, Cristobal, al fronte, è preoccupato per Carlitos. Di quest’ultimo, infatti, si sono perse le tracce da qualche tempo e nessuno sembra sapere che fine abbia fatto. All’improvviso, però, lo vede entrare all’interno dell’ospedale da campo, presentando una grave ferita ad un fianco.

Sei Sorelle 28 giugno, il cast

Di seguito l’elenco degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Sei Sorelle, soap opera spagnola in onda su Rai Premium ed in streaming tramite il sito di Rai Play.