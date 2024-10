In Onda 2024, la nuova edizione: i conduttori e gli speciali in prima serata

Lunedì 1° luglio, su La7, prende il via l’edizione 2024 di In Onda. Il programma di approfondimento politico è nei palinsesti della rete di Urbano Cairo tutti i giorni, in access prime time.

In Onda 2024, chi sono i conduttori

L’edizione 2024 di In Onda, come già detto, è trasmesso su La7 tutti i giorni, fino al mese di settembre. Per tutta la durata dell’estate, dunque, la trasmissione di approfondimento politico sostituisce Otto e mezzo, talk di Lili Gruber che ha da poco chiuso l’ennesima stagione di grande successo.

Al timone di In Onda 2024 ci sono i confermati Luca Telese e Marianna Aprile, che formano una coppia oramai rodata. Il primo è un noto giornalista, volto del format sin dal suo debutto, avvenuto nel giugno del 2010, quando all’epoca era affiancato da Luisella Costamagna. Anche la seconda è una cronista, che invece ha esordito nel programma nel 2022. Insieme, guidano il talk per la quarta edizione di fila.

Gli speciali in prima serata

Così come già avvenuto in passato, In Onda, nell’estate del 2024, non occupa solo la fascia oraria dell’access prime time. La trasmissione, infatti, ogni settimana ha due speciali, previsti il martedì e il giovedì. In questo caso, le puntate si allungano sforando alla prima serata, con i dibattiti che si svolgono dalle 20:30 alle 23:30 circa.

Come da tradizione, al centro degli appuntamenti vi è l’attualità politica e sociale. A tal proposito, in compagnia di ospiti politici ed esperti, nella prima puntata sono analizzati i risultati delle elezioni che si sono svolte ieri, domenica 30 giugno, in Francia. Il partito più votato è quello di Marine Le Pen, che punta ad ottenere la maggioranza dei seggi al ballottaggio di domenica prossima.

In seguito, per il primo appuntamento di In Onda 2024, è proposto un focus sulla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quest’ultima, negli ultimi giorni, ha avviato un braccio di ferro con la Commissione Europea per ciò che concerne le nomine. Infine, la Premier deve fare i conti con le conseguenze dell’inchiesta giornalistica realizzata da Fanpage ed incentrata su Gioventù Nazionale.

In Onda 2024, gli ospiti del 1° luglio

Il primo appuntamento di In Onda 2024, trasmesso lunedì 1° luglio anche in streaming sul sito dell’emittente, è arricchito dalla presenza di vari ospiti. In primis c’è Luciano Canfora, storico e filologo che ha ricevuto una querela dalla Presidente del Consiglio in seguito ad alcune dichiarazioni giudicate offensive. È coinvolta nel dibattito la giornalista Annalisa Cuzzocrea, Vicedirettrice del quotidiano La Stampa. Infine, c’è Francesco Giubilei, giornalista e scrittore che, in carriera, ha scritto per testate come Il Giornale e Il Messaggero.