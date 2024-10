Stasera in tv martedì 2 luglio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv martedì 2 luglio 2024. Su Rai2, il reality con Max Giusti, Boss in incognito. Su Canale 5, il film The Choice – La scelta, con Teresa Palmer.

Stasera in tv martedì 2 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio Euro 2024: Ottavi di finale. Quarta e ultima giornata degli ottavi di finale con due partite, una alle 18.00 a Monaco (Romania-Olanda), l’altra alle 21.00 a Lipsia (Austria-Turchia).

Su Rai2, alle 21.20, il reality Boss in incognito. Oltre agli imprenditori, che lavorano assieme ai dipendenti sotto mentite spoglie, anche Max Giusti entra in fabbrica sostituendo il boss di turno in alcune occasioni. Tutto questo è possibile grazie ad un eccellente lavoro di trucco e parrucco, sempre più necessario data la popolarità del programma.

Programmi Mediaset, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Si conclude stasera la prima stagione televisiva di Bianca Berlinguer a Mediaset. Dieci mesi vissuti intensamente per raccontare la politica e attualità, non solo nel classico appuntamento del martedì, ma anche, da gennaio, da lunedì a venerdì nella fascia delle 20.30. E da settembre si ricomincia.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Rivediamo lo speciale condotto da Antonino Monteleone sulla strage di Erba: nel 2006 tre donne e un bambino vengono barbaramente uccisi. I vicini di casa delle vittime, Rosa Bazzi e Olindo Romano, rei confessi, vengono condannati. Ora si professano innocenti e attendono la sentenza sulla revisione del processo.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Quattro matrimoni. Quarta puntata del reality condotto da Costantino della Gherardesca. A colpi di veli e confetti, quattro spose nel giorno più importante della loro vita si “affrontano” per incoronare il matrimonio più indimenticabile.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Io e le mie ossessioni. Alcune persone devono imparare a gestire i loro comportamenti ossessivo-compulsivi. Tra queste ci sono Kinah, che mangia la carta igienica, e Nathaniel che ha un amore ossessivo per le automobili.

I film di questa sera martedì 2 luglio 2024

Su Rai 5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Hikarozu Kore’Eda, Le verità, con Catherine Deneuve, Juliette Binoche. La francese Fabienne è un’affascinante star del cinema. Quando pubblica la sua autobiografia, la figlia Lumir la raggiunge a Parigi con il marito e la figlia. L’incontro tra madre e figlia farà emergere verità e risentimenti.

Su Canale 5, alle 21.20, il film sentimentale del 2016, di Ross Katz, The choice – La scelta, con Teresa Palmer, Benjamin Walker. Gabby (Teresa Palmer) è una studentessa di Medicina che si trasferisce nella casa accanto a quella di Travis (Benjamin Walker), un affascinante veterinario. I due cominciano a frequentarsi lasciandosi travolgere da un amore appassionato. Tutto sarebbe perfetto ma Gabby ha un altro, storico fidanzato.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2011, di Andrew Niccol, In Time, con Justin Timberlake, Amanda Seyfried. In un futuro inquietante, la vita normale dura solo 26 anni. Per ottenere altro tempo, bisogna pagare: Will cerca di riuscirci con l’aiuto di Sylvia, un’affascinante ereditiera.

Su Iris, alle 21.10, il film western del 1966, di Fielder Cook, Posta grossa a Dodge City, con Joanne Woodward. Mary, moglie di un giocatore d’azzardo, si trova coinvolta suo malgrado in una partita di poker milionaria. Deve sostituire il marito indisposto, puntando tutti i loro averi.

Stasera in tv martedì 2 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2023, di Wes Anderson, Asteroid City, con Scarlett Johansson. 1955. Ad Asteroid City, immaginaria cittadina nel deserto del Nevada, si tiene l’annuale convention di astronomia che attira studenti e genitori di tutto il Paese. Il meeting viene, però, sconvolto da strani eventi.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2010, di Mike Mitchell, Shrek e vissero felici e contenti. Ormai Shrek è un perfetto uomo di casa, ma inizia a sentire nostalgia dei tempi in cui era un vero orco. Così, stringe un patto con uno gnomo e si ritrova in un’altra realtà.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2003, di Lana e Lilly Wachowski, Matrix Reloaded, con Keanu Reeves. Neo cerca di fermare “Matrix”, il programma di realtà virtuale che ha sostituito il mondo reale. Ma le macchine sferrano una controffensiva e si dirigono verso Zion, l’unica città umana rimasta.