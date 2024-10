Hercai Amore e vendetta, la puntata del 1° luglio: trama, cast e curiosità della soap di Real Time

Lunedì 1° luglio, su Real Time, è in onda un nuovo appuntamento di Hercai Amore e vendetta. La soap, originaria della Turchia, è trasmessa dalle 21:20 circa.

Hercai Amore e vendetta 1° luglio, regista e dove è girata

Hercai Amore e vendetta, la cui programmazione tv italiana procede lunedì 1° luglio, è una produzione originale della società Mia Yapim. La serie, appartenente al genere drammatico, è originaria del 2019, anno nel quale ha esordito in patria, sull’emittente turca ATV.

La trama narrata nella soap è liberamente ispirata alle vicende presenti nell’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel. Il produttore è Banu Akdeniz, mentre gli sceneggiatori sono Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezan, Sema Ali Erol e Pelin Gulcan. I registi presenti dietro la macchina da presa sono Ali Ilhan, Cem Karci, Baris Yos e Benel Tairi. Le riprese si sono svolte nei pressi di Mardin, in Turchia.

Hercai Amore e vendetta 1° luglio, la trama

Nel corso di Hercai Amore e vendetta di oggi, continua a tenere banco il rapporto fra i protagonisti Reyyan e Miran. I due, infatti, raggiungono un luogo che, per loro, è ricco di ricordi, seppur molto dolorosi. Quello che non sanno è che Azat è sulle loro tracce, avendoli seguiti di nascosto ed essendo disposto a tutto pur di riuscire ad allontanare la cugina dall’uomo tanto odiato.

Nel frattempo, durante l’appuntamento odierno, visibile su Real Time dalle 21:20 circa, Gonul compie un gesto decisamente sopra le righe, che rischia di avere gravi conseguenze su tutti i personaggi principali, specie su Reyyan. In particolare, Gonul, che ha il volto di Oya Unustasi, è disposta a tutto pur di ottenere ciò che vuole, ovvero stare insieme al marito. Tuttavia, Miran sembra intenzionato a non voler avere niente a che fare con lei, provando dei sentimenti per Reyyan.

Spoiler finale

Intanto, nell’episodio odierno di Hercai Amore e vendetta, le difficoltà per Reyyan non terminano qui: viene a conoscenza del segreto che unisce Miran e Gonul. Ciò la turba profondamente, che sembra intenzionata ad eliminare definitivamente dalla sua vita Miran.

Hercai Amore e vendetta 1° luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la soap turca, la cui nuova puntata, in onda oggi, lunedì 1° luglio, è visibile in prima serata su Real Time e in diretta streaming e on demand sull’applicazione Discovery+.