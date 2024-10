È sempre Cartabianca, l’ultima puntata: il bilancio della prima stagione di Berlinguer a Mediaset

Martedì 2 luglio, su Rete 4, è in onda l’ultima puntata di È sempre Cartabianca. Con la diretta odierna, al via alle 21:20, termina la prima stagione televisiva a Mediaset per Bianca Berlinguer.

È sempre Cartabianca 2 luglio, una stagione soddisfacante per Berlinguer

Bianca Berlinguer, martedì 2 luglio, si congeda, dunque, dal suo pubblico. La giornalista, infatti, termina il suo lungo anno in televisione, iniziato lo scorso settembre, per la prima volta su Rete 4.

Al momento, le quarantadue puntate del programma hanno convinto una media di circa 700 mila telespettatori, con un picco di 1,2 milioni di ascoltatori, ottenuto nell’esordio del 5 settembre scorso. Nonostante il cambio di emittente, tuttavia, Berlinguer ha continuano a perdere il confronto con DìMartedì, format diretto concorrente in onda su La7.

Il medesimo discorso vale per Prima di domani, altra trasmissione condotta su Rete 4 da Berlinguer. La giornalista, con tale esperienza, ha avuto la possibilità di guidare una striscia informativa quotidiana. Cosa che, fra l’altro, avrebbe voluto proporre già tempo fa, sulla TV di Stato. Gli ascolti, in questo caso, non sono stati soddisfacenti, essendo inferiori a quelli di Stasera Italia, nonché più bassi di quelli di Otto e mezzo.

È sempre Cartabianca 2 luglio, i temi dell’appuntamento

Nell’ultima puntata di È sempre Cartabianca del 2 luglio, la padrona di casa, affiancata dal sempre presente Mauro Corona, parla di alcune delle tematiche al centro dell’attualità politica e sociale. In primis ci sono i possibili effetti delle elezioni in Francia, nelle quali è emersa una maggioranza di destra, guidata da Le Pen.

Spazio anche alla campagna elettorale in corso negli Stati Uniti, con i democratici che discutono di un possibile passo indietro di Joe Biden, attuale Presidente. Infine, nell’appuntamento è proposto un focus sul nostro paese, dove sono in continuo aumento le disparità economiche. Da una parte ci sono i super ricchi, che si apprestano a vivere un’estate di lusso. Dall’altra, però, ci sono decine di migliaia di lavoratori, troppo spesso in nero e pagati pochi euro all’ora.

Il futuro di Bianca Berlinguer

Con la messa in onda, il 2 luglio, dell’ultima puntata di È sempre Cartabianca, ci si chiede quale possa essere il futuro su Mediaset di Bianca Berlinguer. La permanenza sul Biscione non sembra essere in discussione, così come la conferma di È sempre Cartabianca. Format, questo, che a settembre dovrebbe tornare regolarmente in onda su Rete 4. Più incerto il futuro di Prima di domani: Mediaset, infatti, starebbe ancora ragionando sulla programmazione tv dell’access prime time.