Stasera in tv mercoledì 3 luglio 2024 – Tutti i programmi in onda

Stasera in tv mercoledì 3 luglio 2024. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il comedy show Max Angioni: Miracolato.

Stasera in tv mercoledì 3 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la nuova edizione del programma musicale Una voce per Padre Pio. Da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN) Mara Venier conduce anche quest’anno la serata dedicata alla solidarietà nel nome di Padre Pio. Con lei volti della musica e dello spettacolo tra cui Al Bano, Rita Pavone, Fausto Leali, Orietta Berti, Maninni, Ermal Meta, Raf e Mario Biondi.

Su Rai2, alle 21.20, la fiction L’ispettore Coliandro, con Giampaolo Morelli. Titolo dell’episodio di stasera: “Il fantasma”. Dopo aver arrestato un criminale e aver fermato un enigmatico geometra, Coliandro (Giampaolo Morelli) è coinvolto assieme a De Zan in un incidente stradale. Il commissario finisce in coma e, una volta in ospedale, un misterioso killer tenta di ucciderlo, senza però riuscirci.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Non tutti i casi all’attenzione di Federica Sciarelli e della sua redazione arrivano in video durante la puntata del mercoledì sera. A volte infatti succede che le persone scomparse vengano rintracciate prima della messa in onda grazie alle pagine social del programma, in particolare Instagram.

Su Rai 5, alle 21.15, il programma Punto Nave. Carolina Di Domenico dedica la puntata al Festival Biblico che festeggia 20 anni con oltre 200 eventi in diverse località. Tra Vicenza e Padova ne parla con alcuni ospiti, tra cui Nada, Massimo Cacciari, Felice Cimatti e Alberto Salvetti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Adesso che “Diario del giorno” è in vacanza, Giuseppe Brindisi può concentrarsi solo sul suo programma settimanale, in onda con successo dal 2021. In scaletta anche stasera i fatti di cronaca, l’evoluzione della situazione politica e i problemi dei malati che aspettano tanti mesi per visite ed esami.

Su Canale 5, alle 21.20, gli ultimi episodi della miniserie Davos, con Dominique Devenport. Dopo l‘attentato in cui ha perso la vita il generale Taylor, il dottor Mangold, su ordine di Van de Velden, deve interrogare Thanner Grossrat per scoprire chi li ha traditi. Dopo una colluttazione Thanner resta gravemente ferito e Mangold capisce che Johanna (Dominique Devenport) è la spia che li ha traditi. In mezzo ad un intricato gioco di spie, di doppiogiochisti e di interessi politici è a rischio la storia d’amore tra Johanna e Mangold oltre alla vita di Elli.

Su Italia 1, alle 21.20, il comedy show Max Angioni: Miracolato. Rivediamo la puntata di “Italia 1 On stage” che ha per protagonista il comico comasco Max Angioni, reduce dal successo de “Le Iene”. Nello spettacolo teatrale Angioni racconta le sue esperienze, le conversazioni ai tempi dei social e la maledizione di arrivare secondo, come a “Italia’s Got Talent”.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Ospiti qualificati e grandi temi culturali, storici, politici ed economici sono alla base del gradimento negli ascolti del talk di Corrado Augias. Rivediamo questa sera una puntata della prima stagione conclusasi qualche mese fa.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express – La via delle Indie. La 5° tappa parte da Kampung Giam nel Borneo Malese. Dovranno raggiungere Costantino della Gherardesca navigando lungo un fiume in canoa. Poi la prova per stomaci forti: mangiare degli occhi di pesce.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Spose in affari. Terzo appuntamento con Lodovica Comello ed Enzo Miccio. Vengono messi all’asta altri tre abiti: tra le 10 future spose in gara c’è Chiara, che ha poco tempo a disposizione per organizzare le sue nozze. Ce la farà ad aggiudicarsi un abito?

I film di questa sera mercoledì 3 luglio 2024

Su Nove, alle 21.25, il film fantastico del 1995, di Joe Johnston, Jumanji, con Robin Williams. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Lì si trova Alan, che è rimasto intrappolato nel gioco per ben 26 anni.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2007, di Peter Berg, The Kingdom, con Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner. Riyadh (Arabia Saudita): in un attentato terroristico perdono la vita numerosi civili americani. Per catturare il responsabile, l’Fbi invia sul posto la squadra dell’agente speciale Fleury.

Su Iris, alle 21.10, il film d’avventura del 2001, di Christophe Gans, Il patto dei lupi, con Samuel Le Bihan. 1765. La Francia è terrorizzata da una misteriosa creatura che fa strage di innocenti. De Fronsac, l’inviato del re, deve far luce su un fenomeno che pare inspiegabile.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2017, di Hallie Meyers-Shyer, 40 sono i nuovi 20, con Reese Witherspoon. La quarantunenne Alice, appena lasciata dal marito, si trasferisce a Los Angeles con le figlie. Una sera incontra un ragazzo più giovane di lei che le fa riscoprire cose ormai dimenticate.

Stasera in tv mercoledì 3 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2014, di M.Patrick Hughes, I mercenari 3, con Sylvester Stallone. Durante l’ennesima missione, Cesar viene gravemente ferito. Ross, turbato, decide di portare a termine l’incarico con un gruppo nuovo e più tecnologico. Lee Chistmas e gli altri non ci stanno.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Joseph Ruben, Il tenente Ottomano, con Hera Hilmar. Lilly incontra un dottore che si occupa di una missione medica nelle remote regioni dell’Impero Ottomano e decide di lasciare gli Stati Uniti con lui. Ma una volta lì, s’innamora di Ismail.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Alain Gsponer, Heidi, con Anuk Steffen, Bruno Ganz, Quirin Agrippi. Heidi vive i giorni più felici della sua infanzia in una baita sulle Alpi svizzere assieme al nonno. Ma la spensieratezza termina quando la zia la richiama a Francoforte e…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2003, di Lana e Lilly Wachowski, Matrix Revolutions, con Keanu Reeves. Imprigionato tra il mondo virtuale e quello reale, Neo fa una serie di scoperte. Liberato da Trinity, propone alle macchine un’alleanza. Queste però sferrano un attacco ai ribelli.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2022, di Gerard Johnstone, M3Gan, con Amie Donald, Allison Williams. Gemma, ingegnere di robotica in un’azienda di giocattoli, costruisce per la nipotina Cody una bambola realistica, Megan, che inizia ad assumere una vita propria. Ma ben presto…