Transplant 3 su Sky Serie dal 2 luglio: trama, cast e curiosità

Martedì 2 luglio, su Sky Serie, rete visibile sul canale 112, sono in onda i primi due appuntamenti di Transplant 3. La puntata è visibile nel prime time, dalle ore 21:15 circa.

Transplant 3, regista e dove è girata

La terza stagione di Transplant è una produzione originale di NBC Universal, Bell Media Studios, International Studios e Sphere Media Plus. Ideata da Joseph Kay, ha debuttato nel 2020 in Canada. Dodici mesi dopo, nel 2021, la serie è giunta in Italia su Sky Serie.

Trasnplant 3 è diretta da Stefan Pleszczynski, Wiebke von Carolsfleld, Sharon Lewis, Kim Nguyen, Peter Stebbings ed Eric Tessier. La sceneggiatura, invece, è scritta dal già citato Joseph Kay, oltre che da Rachel Langer, Shelley Eriksen, Ahmad Meree, Tamara Moulin e Carmine Pierre Dufour.

La produzione è girata in Canada, fra le città Montreal e Toronto. Il terzo capitolo è composto da tredici episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 45 minuti.

Transplant 3, la trama

Nell’esordio di Transplant 3, per i protagonisti non mancano le difficoltà di adattamento alle loro nuove vite. Bash, in primis, ha dei problemi con la nuova direttrice responsabile del pronto soccorso. I due hanno dei metodi di lavoro diametralmente opposti, fatto che non fa altro che aumentare la tensione in reparto.

Intanto, Theo può finalmente tornare a lavoro dopo il grave incidente avuto sul finire della seconda stagione. Mags, invece, non sembra essere a suo agio nella sua nuova posizione lavorativa in cardiologia.

Spoiler finale

Nel secondo appuntamento di Transplant 3, lo staff del pronto soccorso ha la possibilità di conoscere un po’ meglio la nuova direttrice. Bash, per la prima volta, conosce i genitori di Mags. L’incontro, tuttavia, non va come previsto. Claire affianca una nuova infermiera, che dimostra sin da subito di essere molto determinata ed attenta verso i pazienti. Infine, vi sono dei problemi per Theo. Quest’ultimo, infatti, aiuta una donna a superare la sua paura per gli aghi. Tuttavia, la paziente muove delle accuse molto gravi nei confronti dell’uomo.

Transplant 3, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di Transplant, al via nel prime time di oggi, martedì 2 luglio, su Sky Serie, visibile sul canale 112 di Sky.