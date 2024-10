Chi l’ha visto?, la puntata del 3 luglio: novità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mara Favro

Mercoledì 3 luglio, su Rai 3, è in onda un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. Lo storico programma della terza rete della TV di Stato è trasmesso dalle 21:20. Alla conduzione c’è sempre Federica Sciarelli.

Chi l’ha visto? 3 luglio, la scomparsa di Emanuela Orlandi

Nel corso di Chi l’ha visto? di mercoledì 3 luglio è proposto un focus sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Il caso è da sempre al centro delle inchieste del format, che negli anni ha analizzato le varie piste battute dagli investigatori.

Nell’appuntamento odierno, è mostrato al pubblico un documento che, fino ad ora, è rimasto, almeno in parte, sconosciuto. Fra i misteri più indecifrabili di tale vicenda c’è la telefonata che un uomo ha effettuato ai familiari di Orlando, facendo sentire loro la voce di quella che, almeno in apparenza, sembrava essere una ragazza.

Durante Chi l’ha visto? del 3 luglio, ci si domanda se quella persona udibile nella telefonata fosse effettivamente Emanuela Orlandi. Inoltre, gli spettatori del programma di Rai 3 hanno la possibilità di ascoltare la versione integrale del colloquio telefonico.

Nessy, accusata di adulterio in Egitto

A Chi l’ha visto? del 3 luglio si parla di Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina. La donna, nel paese nord africano, è stata accusata dal marito di aver compiuto un adulterio.

Di conseguenza, in attesa del processo giudiziario, il tribunale locale ha deciso di togliere a Nessy l’affidamento della bambina. Nella puntata, si cerca di comprendere meglio ciò che è avvenuto, effettuando un ritratto del marito. Inoltre, dopo gli appelli lanciati dal format, altre donne si sono fatte avanti per descrivere i maltrattamenti subiti.

Chi l’ha visto? 3 luglio, la sparizione di Mara Favro

A Chi l’ha visto? del 3 luglio, infine, è aperta una lunga pagina dedicata alla sparizione di Mara Favro. Di quest’ultima, scomparsa nel nulla da Chiaromonte in Val di Susa, si sono perse le tracce oramai da quattro mesi. Nonostante il lavoro incessante delle forze dell’ordine, al momento non è chiaro ciò che le è accaduto.

In merito alla vicenda, vi sono molte domande rimaste ancora senza risposta e la cui risoluzione potrebbe essere fondamentale per il ritrovamento di Favro. In particolare, ci si chiede in che modo si è allontanata, in piena notte, dalla pizzeria nella quale dei testimoni l’avrebbero vista per l’ultima volta. Federica Sciarelli accoglie in studio per una intervista proprio il proprietario del locale, che fornisce la sua versione dei fatti.