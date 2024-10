Stasera in tv giovedì 4 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 4 luglio 2024. Su Rai3, il film con Melissa Guers, La ragazza con il braccialetto. Su Canale 5, il reality condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island.

Stasera in tv giovedì 4 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, Noos. Tra le novità della seconda edizione del programma di Alberto Angela c’è lo spazio di Gabriel Zuchtriegel, che ogni settimana approfondisce diversi temi di archeologia. Anche quest’anno Paola Cortellesi presta la voce a un personaggio d’animazione che racconta storia ed evoluzione della scrittura.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Osn Orozco-Estrada e Ax. All’Auditorium Arturo Toscanini di Torino, torna sul podio dell’Orchestra Rai il Maestro Andrés Orozco-Estrada. In programma il Concerto n. 3 Op. 37 di Beethoven e Symphonie Fantastique di Berlioz. Al pianoforte Emanuel Ax.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Proseguirà fino al 18 luglio il popolare talk di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Anche nella puntata di questa sera la politica, con gli scontri tra maggioranza e opposizione, avrà molto spazio, ma ci sarà il tempo per parlare anche delle lunghe liste d’attesa nella sanità pubblica.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Temptation Island. “Il segreto sono tutte le persone che ci lavorano, dalla prima all’ultima. Ogni pezzo della macchina funziona perfettamente e ha un perfetto guidatore che è Maria De Filippi, mentre io sono quello che stacca i biglietti”: così Filippo Bisciglia spiega il successo del reality che mette alla prova sette coppie.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Come nelle precedenti estati la puntata del giovedì è quella che si allunga fino a coprire tutta la prima serata. Luca Telese e Marianna Aprile hanno così più tempo per approfondire i fatti e i temi più caldi della giornata.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Nove Comedy Club. Divertimento assicurato questa sera con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla e il suo spettacolo “La bellezza non è tutto”. Tra gag e imitazioni, rivedremo molti dei suoi cavalli di battaglia, tra i quali Romolo Prinz e Giulio Cesare.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Vite al limite: e poi. Tra i pazienti gravemente obesi che stanno lottando per perdere peso con l’aiuto del dottor Nowzaradan, ci sono David, determinato a raggiungere l’obiettivo; e Syreeta che, dopo aver sfiorato la tragedia a causa dell’obesità, torna a sperare.

I film di questa sera giovedì 4 luglio 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film thriller del 2021, di John Andreas Andersen, The North Sea, con Kristine Kujath, Henrik Bjelland, Rolf Kristian Larsen. Cinquant’anni dopo la scoperta nel Mare del Nord di uno dei più grandi giacimenti petroliferi del mondo, la piattaforma norvegese costruita per l’estrazione rischia di crollare per un cedimento strutturale. Il personale, tra cui Sofia Hartman (Kristine Kujath), cerca di evitare il disastro ambientale.

Su Rai3, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Stéphane Demoustier, La ragazza con il braccialetto, con Melissa Guers. La giovane Elise (Melissa Guers) è accusata di aver ucciso la sua migliore amica. I genitori credono alla sua innocenza e la sostengono durante l’iter giudiziario. Tuttavia, durante il processo la vita segreta di Elise viene a galla compromettendo la strategia difensiva. E lei non fa nulla per respingere le accuse.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’avventura del 2017, di Scott Waugh, L’ultima discesa, con Josh Hartnett, Mira Sorvino. L’ex campione olimpico di hockey Eric LeMarque si rifugia sulle montagne. Mentre si appresta a un fuoripista con snowboard, un’imponente tormenta di neve lo coglie all’improvviso.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2005, di Terrence Malick, The new world – Il nuovo mondo, con Colin Farrell, Q’Orianka Kilcher. Sbarcati sulle rive del Nuovo Mondo gli inglesi affrontano i nativi Powhatan. Il capitano John Smith, catturato dopo uno scontro, farà innamorare di sé Pocahontas, la figlia del capo.

Su La 5, alle 21.10, il film thriller del 2017, di Brian Skiba, Sedotta da uno sconosciuto, con Paula Trickey. Perg è una madre che dopo la morte del marito deve crescere da sola le sue due figlie. Conosce Richard, un affascinante uomo d’affari, la sua vita sembra cambiare in meglio. Ma…

Stasera in tv giovedì 4 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Celine Song, Past Lives, con Greta Lee, Teo Yoo. Nora e Hae Sung, amici d’infanzia a Seoul, si ritrovano 24 anni dopo quando lui va a trovare Nora a New York. Lei ora è sposata con l’americano Arthur e, gradualmente, la nostalgia del passato riaffiora.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1997, di Paul Thomas Anderson, Boogie Nights – L’altra Hollywood, con Mark Wahlberg. San Francisco, Anni 70. Eddie Adams, con l’aiuto del regista Jack Horner, diventa un divo dei film hardcore. La sua fortuna, però, non è destinata a durare a lungo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2010, di David Yates, Harry Potter e i doni della morte – Parte 1, con Daniel Radcliffe. Dopo la scomparsa di Silente, il male è riuscito a prendere il sopravvento. Ormai soli, Harry, Hermione e Ron proseguono la ricerca degli horcrux.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2013, di Antoine Fuqua, Attacco al potere, con Gerard Butler, Aaron Eckhart. Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio il presidente e il suo staff. L’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è l’unico che può salvare la Nazione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2000, di Christopher Nolan, Memento, con Guy Pearce, Carrie-Anne Moss. Un detective cerca di catturare per poi ucidere gli assassini di sua moglie. Ma una malattia gli impedisce sempre di ricordare ciò che ha fatto negli ultimi 10 minuti.