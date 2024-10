Professor T puntata Erede al trono: trama, cast e curiosità

Mercoledì 10 luglio, in seconda serata su Rai 2, è proposta la puntata dal titolo Erede al trono di Professor T. L’appuntamento odierno, al via alle 23:30 circa, è il primo della terza stagione.

Professor T Erede al trono, regista e dove è girata

La terza stagione di Professor T è una produzione originale della Gran Bretagna, dove ha esordito nel marzo del 2024 sull’emittente locale ITV. La serie appartiene al genere crime ed è basata sull’omonima produzione belga, realizzata da Paul Piedfort. I due creatori della fiction sono Matt Baker e Malin Sarah Gozin. La regia degli appuntamenti è di Dries Vos, mentre la sceneggiatura è firmata dal già citato Matt Baker.

La terza stagione di Professor T, al via il 10 luglio con l’episodio Erede al trono, è composta da sei puntate inedite. Ognuna di queste ha una durata di circa 50 minuti. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito.

Professor T Erede al trono, la trama

Nel corso di Erede al trono di Professor T, il protagonista è coinvolto, suo malgrado, in dei guai giudiziari. Il professor Tempest, infatti, è fermato dalle forze dell’ordine in quanto ha utilizzato un fucile senza essere in possesso del porto d’armi. Per tale motivo, il personaggio principale finisce agli arresti.

La realtà, durante l’appuntamento in onda oggi di Professor T, è decisamente differente. Tuttavia, l’uomo sceglie di prendersi tutte le responsabilità e di rinunciare a farsi difendere da un avvocato. Spera, in questo modo, di riuscire a proteggere Christina.

Spoiler finale

Nell’episodio intitolato di Professor T in onda su Rai 2 il 10 luglio, il docente Tempest è chiuso in cella, in attesa che il giudice emetta la sentenza nel processo. La sua permanenza in prigione è decisamente complessa. Non è il tipico detenuto e ciò desta la curiosità delle altre persone recluse.

Intanto, durante la puntata, la squadra deve lavorare su un nuovo caso. Gli inquirenti, in particolare, devono risolvere un caso di omicidio, che sembra coinvolgere due fratelli. Dan e Lisa, sfruttando tale inchiesta, provano a distrarre il protagonista.

Professor T Erede al trono, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’episodio in onda oggi di Professor T, trasmesso dalle 23:00 su Rai 2 e fruibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.