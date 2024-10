Stasera in tv venerdì 12 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 12 luglio 2024. Su Rai2, la miniserie Miss Merkel, con Katharina Thalbach. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, Quarto grado – Le storie.

Stasera in tv venerdì 12 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il programma musicale Tim Summer Hits. Terza serata con i successi dell’estate presentati a Roma in Piazza del Popolo da Andrea Delogu e Carlo Conti. Tra le canzoni che ascolteremo, “Mezzo rotto” di Alessandra Amoroso e BigMama, “Black Nirvana” di Elodie, “Frutta malinconia” di Francesco Gabbani e “Banda Kawasaki” di Achille Lauro.

Su Rai2, alle 21.20, la miniserie Miss Merkel, con Katharina Thalbach. Titolo dell’episodio di stasera: “Morte al castello”. Angela Merkel (Katharina Thalbach), per 16 anni cancelliera in Germania, si ritira con il marito in una tranquilla cittadina del Brandeburgo. Per lei non è facile adattarsi a una vita meno frenetica della precedente. Tutto cambia quando un nobile viene trovato avvelenato nel sotterraneo di un castello.

Su Rai3, alle 20.00, Atletica – Diamond League: Monaco. Cinque giorni dopo le gare di Parigi, la Diamond Legue va in scena allo stadio Louis II di Montecarlo. Tanti i campioni presenti in questa nona tappa: tra quelli confermati c’è il nostro Gianmarco Tamberi, che agli Europei di Roma ha vinto la Medaglia d’oro nel salto in alto.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Manon Lescaut. Lo spettacolo, con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di David Pountney, è andato in scena al Teatro alla Scala nel 2019. Sul palco Maria José Siri, nel ruolo della protagonista, e Roberto Aronica in quello di Des Grieux.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Dovendo approfondire vicende tragiche, Gianluigi Nuzzi e il suo team sono chiamati a fare scelte difficili a proposito dei contenuti da mandare in onda. In questo senso ha fatto discutere la decisione di trasmettere, nella puntata del 21 giugno, i verbali della confessione di Filippo Turetta.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La rosa della vendetta, con Murat Unalmis, Melis Sezen. Armagan capisce che Gulcemal (Murat Unalmis) è suo fratello, ma pensa che sia figlio di suo padre Mustafa. Gulcemal e Vefa, intanto, sono sulle tracce di Deva, che ha dato l’allarme. Arrivati al posto indicato dal segnale del telefono, scoprono il rifugio in cui gli uomini di Zafer hanno seppellito viva la donna.

Su La7, alle 21.15, il programma Eden. Che offra un reportage nelle zone più selvagge o visiti un angolo suggestivo della provincia italiana, Licia Colò conserva lo stesso sguardo curioso e la filosofia “green”. Di certo confermati anche nella puntata in onda questa sera.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv-giallo, del 2018, di Roan Johnson, I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio, con Alessandro Benvenuti. Proprio quando tutto è pronto per il battesimo del figlio della Tizi, il parroco viene assassinato. I primi sospetti della Fusco ricadono su Pasquali.

Nove – Real Time

Su Nove, alle 21.25, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Da qualche settimana Nove propone alcune puntate con i migliori personaggi di Maurizio Crozza. Potrebbe essere un’altra buona occasione per conoscere nuovi personaggi o i suoi cavalli di battaglia.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. I panifici in gara vengono giudicati su tre prove: una preparazione salata, una dolce e una specialità della casa chiamata “Prodotto Meraviglia”. A giudicare le preparazioni è Fulvio Marino, affiancato, ogni volta, da un ospite diverso.

I film di questa sera venerdì 12 luglio 2024

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Robert Lorenz, Un uomo sopra la legge, con Liam Neeson, Jacob Perez. Il veterano Jim sta attraversando un momento difficile. La sua vita è ulteriormente disturbata dall’arrivo di due immigrati clandestini che dovrà proteggere da un cartello messicano.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1970, di Franklin J. Schaffner, Patton generale d’acciaio, con George C. Scott. Le imprese del generale americano George Patton, che ottenne grandi vittorie contro i tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale. Il suo carattere autoritario lo rese leggendario.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Roy Chow, Rise of the legend – La nascita della leggenda, con Eddie Peng. Fei, giovane promessa di arti marziali, viene incaricato di uccidere il rivale del Mare del Nord. Ma ben presto una verità sul suo passato lo porta a lottare con la giustizia.

Su Iris, alle 21.10, il film commedia del 2020, di Autumn de Wilde, Emma, con Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn. La bella e ricca Emma Woodhouse pretende di organizzare il futuro altrui, cercando marito alle sue amiche: nasceranno intese, equivoci, litigi e riappacificazioni.

Stasera in tv venerdì 12 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film musical del 2008, di Phyllida Lloyd, Mamma Mia! con Amanda Seyfried. Alla vigilia delle nozze, Sophie decide di scoprire chi sia suo padre. La madre Donna non le ha mai detto nulla: e così la giovane invita alla cerimonia i tre probabili papà.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1987, di Brian De Palma, The untouchables – Gli intoccabili, con Kevin Costner. Chicago, 1930. L’agente federale Elliot Ness e il suo team cercano d’incastrare il famigerato Al Capone, boss della malavita che controlla tutti i traffici illeciti della città.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Cedric Nicolas – Troyan, Il cacciatore e la Regina di Ghiaccio, con Chris Hemsworth. Freya, tradita dalla sorella, si trasforma nella Regina di Ghiaccio e fa di tutto per bandire l’amore dal suo regno. Ma il cacciatore Eric non intende rinunciare alla sua adorata Sara.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2023, di Jean-Francois Richet, The Plane, con Gerard Butler. Colpito da una tempesta, l’aereo di linea pilotato da Brodie precipita su un’isola. Lì un gruppo di ribelli prende in ostaggio parte dei sopravvissuti. Brodie e un galeotto devono salvarli.