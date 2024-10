Essere Ben serie tv dal 12 luglio su Apple TV: trama, cast e curiosità

Venerdì 12 luglio, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Apple TV, è rilasciata alla visione Essere Ben. La serie tv, nel nostro paese, è visibile a partire dalle ore 09:00.

Essere Ben, regista e dove è girata

Essere Ben è una produzione originale degli Stati Uniti. La fiction, il 12 luglio, è rilasciata, oltre che in Italia, in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo. Il titolo originale è Me.

Realizzata dalla società Apple Studios, il titolo è ideato da Barry L. Leave. Quest’ultimo firma la sceneggiatura e figura nell’elenco dei produttori esecutivi, in compagnia di Eben Russell, Michael Dowse ed Amy Welsh Hanning. Il regista è Michael Dowse.

La prima stagione di Essere Ben è composta da dieci puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 50 minuti. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti.

Essere Ben, la trama

Il protagonista di Essere Ben si chiama Ben Vasani. Quest’ultimo è un adolescente, ha dodici anni e la sua vita, inizialmente, è ricca di problemi. Frequenta la scuola media della sua città ed è preso di mira da alcuni bulli. Inoltre, come avviene per tutti i ragazzini di quella età, deve fare i conti con le prime cotte e con i balli scolastici. Come se non bastasse, a complicare il tutto vi sono i rapporti difficoltosi con la sua nuova famiglia, con la quale non mancano le tensioni.

Spoiler finale

La vita di Ben, nel corso delle dieci puntate di Essere Ben, è stravolta per sempre quando scopre di avere dei superpoteri. Tale fatto lo costringe ad un lavoro di introspezione, per comprendere cosa significa veramente avere dei poteri sovrannaturali, che danno molti vantaggi ma, inevitabilmente, anche dei problemi.

Al suo fianco, il personaggio principale trova un’alleata insospettabile. Si tratta della sorellastra Max, che lo aiuterà a sfruttare i propri poteri e a scoprire i segreti che si celano dietro i misteri e le tragedie che, nel frattempo, hanno afflitto la sua comunità. Tutto ciò, inevitabilmente, permette al protagonista di intraprendere un viaggio alla scoperta di sé stesso.

Essere Ben, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie originale Essere Ben, in onda nel nostro paese sulla piattaforma di intrattenimento streaming Apple TV a partire dalle ore 09:00.