Newsroom, il 17 luglio su Rai 3 il programma di Monica Maggioni: reportage sul fast fashion

Dopo il rilascio in anteprima su Rai Play, il nuovo programma di approfondimento Newsroom sbarca in televisione. La rete di riferimento è Rai 3, che propone il format a partire da oggi, mercoledì 17 luglio.

Newsroom, al timone Monica Maggioni

Newsroom, in onda a partire dalle 21:20 circa, è la nuova trasmissione di approfondimento della TV di Stato. Al timone c’è la giornalista Monica Maggioni, ex direttrice del TG1 e nella scorsa stagione conduttrice di In Mezz’ora.

Si tratta di un progetto innovativo, che mischia i reportage alle tecniche della serialità digitale. Il risultato è un prodotto arricchito di racconti ed inchieste sulle grandi questioni globali e di attualità, con un approfondimento sulle tematiche di primaria importanza della nostra società.

La prima edizione di Newsroom, al via mercoledì 17 luglio su Rai 3, è composta da otto puntate. Le prime tre sono già fruibili in streaming, tramite l’applicazione gratuita Rai Play. A curare la realizzazione della trasmissione è la Direzione Approfondimento e la Direzione Contenuti Digitali e Transmediali.

La prima puntata si intitola Compra, indossa, butta

La prima puntata di Newsroom si intitola Compra, indossa, butta. Nell’appuntamento, è proposto un focus sul cosiddetto fast fashion. Con tale nome si intende quel fenomeno che ha trasformato i vestiti in articoli usa e getta. Ciò ha provocato vari problemi, legati, ad esempio, allo sfruttamento eccessivo delle materie prime, con un impatto ambientale disastroso.

Come racconta Newsroom, ogni anno nel mondo sono prodotti più di 150 miliardi di nuovi capi di abbigliamento. Essi, molto spesso, sono venduti a prezzi stracciati, con una qualità sempre più scadente. Molto spesso, tali vestiti sono utilizzati poche volte, per poi essere dimenticati negli armadi o addirittura buttati.

Newsroom, un viaggio dal Ghana al Cile

Nel corso della prima puntata di Newsroom ci si domanda ciò che avviene ai vestiti quando decidiamo di sbarazzarcene. Le telecamere, dunque, seguono i capi di abbigliamento fino al Ghana, dove provocano ingenti danni, inquinando le spiagge e l’oceano. In seguito, ci si sposta nel deserto di Atacama, in Cile. È un luogo splendido, che da qualche anno è completamente deturpato in quanto trasformato in una immensa discarica a cielo aperto.

Infine, durante il debutto di Newsroom, è raccontato che dietro le magliettine pagate poche euro molto spesso si nascondono storie drammatiche, legate allo sfruttamento di manodopera a basso costo. Tutto ciò genera un enorme volume di affari, sul quale, da qualche tempo, ha messo le mani anche la criminalità organizzata.