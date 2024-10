La Partita del Cuore 2024, la Nazionale Cantanti affronta quella dei Politici: conduce Eleonora Daniele

Da sempre è uno dei grandi classici della programmazione tv estiva di Rai 1 e anche quest’anno torna in onda, seppur con qualche novità. Stiamo parlando de La Partita del Cuore, che nell’edizione 2024 ha come protagonisti i Cantanti e i Politici.

La Partita del Cuore 2024, conduttrice e dove si svolge il match

La Partita del Cuore 2024, sulla rete ammiraglia della TV di Stato, parte dalle 21:25 circa. L’appuntamento si svolge presso lo Stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia. Quella di quest’anno è la trentatreesima edizione del format, che quest’anno oppone la Nazionale dei cantanti alla Nazionale della politica.

Al timone dello show c’è Eleonora Daniele, volto del daytime di Rai 1, dove conduce il programma Storie Italiane. Come sempre, l’evento, in onda in differita di un giorno (la partita si è giocata ieri, martedì 17 luglio), ha uno scopo benefico. I proventi raccolti sono devoluti all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per l’accoglienza delle famiglie dei pazienti e per l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e gli Ambulatori Pediatrici dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Chi scende in campo e gli ospiti

La Nazionale cantanti, ne La Partita del Cuore 2024, ha come mister Al Bano. Al suo fianco il Presidente e Capitano Enrico Ruggeri. Con lui, in campo, ci sono Aka7even, Leo Gassman, Dolcenera, Rkomi, Bnkr44 e Biondo. Presenti anche Moreno il Biondo, LDA, Mida, Maninni, Pierpaolo Pretelli, Moreno Donadoni, Ubaldo Pantani, Il Tre, Rocco Hunt, Petit e Serena Brancale.

La Nazionale della politica, durante La Partita del cuore 2024, sono allenati dal Presidente del Senato Ignazio La Russa e dal senatore Pier Ferdinando Casini. Il Capitano è Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati. Vari i leader politici in campo, fra cui Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Elly Schlein,Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli. Coinvolti anche Giancarlo Giorgetti e Maria Teresa Bellucci, ovvero Ministro dell’Economia e Viceministro del Lavoro, oltre a Maurizio Lupi, Maurizio Gasparri, Licia Ronzulli, Luigi Marattin, Lucio Malan, Ettore Licheri e Leonardo Donno.

La Partita del Cuore 2024, nell’intervallo il ricordo di Pino D’Angiò

La Partita del Cuore 2024 è commentata da Alberto Rimedio. Con lui, a bordocampo, c’è Francesca Manzini, che realizza le interviste ai protagonisti. Laura Barth è l’addetta alla Svar Corner, per mostrare gli svarioni più divertenti della sfida. Alessandra Tripoli monitora i commenti provenienti dai social. All’intervallo, in attesa dell’inizio del secondo tempo, è in programma un sentito omaggio a Pino D’Angiò, cantautore scomparso pochi giorni fa e socio fondatore della Nazionale Cantanti. Vari gli ospiti musicali che si esibiscono nella serata. Fra gli altri, ci sono Edoardo Bennato, Rita Pavone, Riccardo Cocciante, Paolo Vallesi e Simone Cristicchi.