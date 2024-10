Trauma ultima puntata su Rai 4: trama, cast e curiosità

Mercoledì 17 luglio, su Rai 4, è in onda l’ultima puntata di Trauma. La serie tv, appartenente al genere thriller, è visibile dalle 21:20 circa.

Trauma ultima puntata, regista e dove è girata

Trauma è una miniserie originale della Francia, dove ha debuttato nel 2019. La produzione appartiene ai generi poliziesco e thriller, anche se non mancano degli elementi tipici dei mystery. Gli ideatori della fiction sono Herni Debuerme ed Aurelien Molas, in passato già creatori di produzioni di successo come Missions e Marianne. I due, inoltre, hanno firmato anche la sceneggiatura. Colui che ha diretto l’intera miniserie è Fred Grivois.

Le riprese si sono svolte in varie località della Francia. Al momento, le prime due puntate della fiction hanno ottenuto ascolti bassi. L’esordio di lunedì ha convinto 183 mila persone, per una share dell’1,2%. L’appuntamento di ieri, invece, ha convinto 141 mila persone, con l’1% di share.

Trauma ultima puntata, la trama

Nel corso dell’ultima puntata di Trauma, in onda su Rai 4 nella prima serata di oggi, mercoledì 17 luglio, per Adam è finalmente giunto il momento di riempire i pezzi ancora mancanti legati al suo passato. In particolare, seppur con enormi difficoltà, è riuscito a trovare una spiegazione in merito al suo rapporto con il dottor Billon.

Un dubbio, questo, che lo tormentava da tempo, sin da quando ha subito una amnesia in seguito all’aggressione che ha subito. Intanto, nonostante gli ultimi sviluppi, la Polizia continua ad essere dubbiosa in merito al possibile coinvolgimento del personaggio principale nella serie di omicidi che hanno sconvolto la città.

Spoiler finale

Nel frattempo, durante l’episodio che conclude la prima stagione della miniserie Trauma, la verità verrà finalmente a galla. Adam, infatti, riesce finalmente a comprendere il legame fra la sua vita passata e quella attuale, iniziata subito dopo la perdita di memoria.

Come immaginabile, però, la realtà dei fatti ha delle gravi conseguenze. Il protagonista, dopo essere riuscito a ricostruire la sua vita, si ritrova improvvisamente da solo, non potendo più contare sull’aiuto di nessuno. Inoltre, ben presto è costretto a pagare pegno per ciò che commesso.

Trauma ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Trauma, serie tv iniziata lo scorso lunedì 15 luglio e il cui finale di stagione è in onda nel prime time della giornata odierna su Rai 4 e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.