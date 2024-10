Stasera in tv venerdì 19 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 19 luglio 2024. Su Rai3, il documentario I ragazzi delle scorte. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Gianluigi Nuzzi, Quarto grado – Le storie.

Stasera in tv venerdì 19 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il programma musicale Tim Summer Hits. Il quarto show sul palco di Piazza del Popolo a Roma, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, propone un’altra carrellata di successi dell’estate. Tra gli altri si esibiscono Anna, Benji & Fede, i Boomdabash, Umberto Tozzi, Emma, Irama, Fabrizio Moro, Mr. Rain, Orietta Berti, Paola & Chiara.

Su Rai2, alle 21.20, la miniserie Miss Merkel. Titolo dell’episodio di stasera: “Morte al cimitero”. Putin, il carlino di Angela Merkel (Katharina Thalbach), scopre al cimitero il cadavere di un giardiniere. I principali sospettati vanno cercati tra i membri di due famiglie, titolari di agenzie di pompe funebri rivali. Un caso difficile, che solo Miss Merkel è in grado di risolvere.

Su Rai3, alle 21.20, il documentario I ragazzi delle scorte. Una serata con due puntate della docuserie dedicata ai giovani agenti morti negli attentati di mafia. Nella prima, l’inedita “Ricordo tutto”, il protagonista è Claudio Traina, che faceva parte della scorta di Paolo Borsellino, così come Emanuela Loi, al centro di “Io devo continuare”, la seconda puntata.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto per l’Italia. In diretta, da Piazza del Campo, a Siena, il concerto della Filarmonica della Scala. Sul podio Myung-Whun Chung; in programma Leonore, Ouverture, e Sinfonia n. 5 Op.67 di Beethoven. Il concerto va in onda anche su Radio3.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Anche d’estate la cronaca offre a Gianluigi Nuzzi nuovi spunti da approfondire nella lunga puntata del venerdì. Tra i vecchi casi tornati di attualità c’è la scomparsa dell’imprenditore Mario Bozzoli, per il quale il nipote Giacomo è stato condannato all’ergastolo con sentenza definitiva.

Su La7, alle 21.15, Eden. Giro di boa per Licia Colò che questa sera va in onda con la 6° delle 12 puntate della 5° edizione. La strada per salvare il futuro del pianeta è lunga, ma l’entusiasmo di trasformare un sogno in realtà è fra i punti di forza della conduttrice.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo del 2020, I delitti del BarLume – Donne con le palle, con Filippo Timi, Stefano Fresi. Mentre Pineta ospita i playoff di beach volley femminile, la Fusco indaga su un nuovo omicidio. Titti è gelosa di Beppe, e Massimo ritorna in paese all’insaputa di tutti.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Flavio Briatore, Vittorio Feltri, Luca Zaia e Vincenzo De Luca sono solo alcuni degli storici personaggi che Maurizio Crozza ha reinterpretato nel suo programma, che anche questa sera torna con un “best of”.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Fulvio Marino, maestro panificatore e mugnaio da tre generazioni, gira l’Italia alla ricerca, tra forni e panetterie, della magia della panificazione. In ogni puntata si trova ad Altamura (Bari) ed è affiancato da un vip originario della zona.

I film di questa sera venerdì 19 luglio 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film poliziesco del 2002, di Andrew Lau e Alan Mak, Infernal affairs, con Tony L. Chiu-wai. Chan è un veterano di polizia che deve infiltrarsi in una gang della Triade. Ma anche il boss della famigerata organizzazione criminale ha piazzato una talpa al dipartimento.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, Jasmila Zbanic, Quo vadis, Aida? con J. Djuricic. L’esercito serbo ha occupato Srebrenica. Aida, un’insegnante di inglese di mezza età con il marito e i due figli ormai grandi, cerca rifugio e protezione in una base ONU.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Bora Egemen, Mio figlio, con Kivanc Tatlitug, Busra Develi. Kas, Turchia. Da quando ha perso la moglie, il pescatore Ali (Kivanc Tatlitug) è determinato a dare al figlio Efe, bambino con difficoltà di comunicazione, una vita normale e felice. Ogni giorno con coraggio e amore cerca di entrare in contatto con lui e di trovare una cura per il suo problema.

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2018, di Til Schweiger, Un viaggio indimenticabile, con Nick Nolte, Sophie Lane Nolte. Amadeus, vedovo è malato di Alzheimer. Per esaudire il desiderio del nonno di rivedere i luoghi dei suoi ricordi più belli, la nipotina Tilda lo accompagna in una fuga a Venezia.

Stasera in tv venerdì 19 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film musical del 2018, di Ol Parker, Mamma mia! Ci risiamo, con Lily James. Sophie è impegnata negli ultimi preparativi per l’inaugurazione del rinnovato Hotel Bella Donna. Un flashback rivela come Donna incontrò i tre presunti padri della ragazza.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di Angelina Jolie, Unbroken, con Jack O’Connell. La storia di Louis Zamperini, atleta olimpionico ed eroe di guerra. Nel 1942, dopo aver passato 47 giorni su una zattera nel Pacifico, viene recuperato dai Giapponesi e subisce le angherie di un sadico sergente.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Tobi Baumann, Ghosthunters, con Milo Parker. Il piccolo Tom stringe amicizia con un fantasma, fuggito dal castello dove abitava a causa di uno spirito malvagio. Per aiutare l’insolito amico, il ragazzino chiede aiuto all’acchiappafantasmi Hetty.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2010, di Guillem Morales, Con gli occhi dell’assssino, con Belén Rueda. Julia, quasi cieca, indaga sul presunto suicidio della gemella Sara. in lei sorge, così, il sospetto che la morte della sorella sia legata ad un terribile segreto di famiglia.