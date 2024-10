Tale e Quale Show 2024, il cast: tanti giovani e pochi (veri) vip, attesa Carmen Di Pietro

Giovedì 18 luglio è stato annunciato il cast di concorrenti di Tale e Quale Show 2024. Il programma di imitazioni, nella prossima edizione, conta su undici protagonisti.

Tale e Quale Show 2024 cast, la trasmissione al via il 20 settembre

Con quella del 2024, Tale e Quale Show giunge alla quattordicesima edizione. Si tratta di un traguardo importante, che trasforma il format in uno dei capisaldi dell’intero palinsesto di Rai 1. Alla conduzione c’è il solito Carlo Conti, al timone del programma sin dal suo arrivo in Italia, avvenuto nel mese di aprile 2012.

Proprio Carlo Conti ha annunciato, nella giornata odierna, il cast di Tale e Quale Show. Così come già avvenuto in occasione degli ultimi anni, il presentatore, nella prossima stagione conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ha annunciato i nomi dei concorrenti sul suo profilo ufficiale Instagram.

Tale e Quale Show 2024 cast, mancano i veri vip

Ad un primo sguardo, il cast di Tale e Quale Show 2024 si contraddistingue per la mancanza di veri e propri vip. Se è vero che ciò potrebbe provocare scarso interesse negli spettatori, è altrettanto vero che potrebbe garantire delle sorprese, lanciando talenti che fino ad ora hanno avuto poco spazio. Gli sfidanti più noti sono, senza dubbio, il comico Roberto Ciufoli e le showgirl Carmen Di Pietro e Justine Mattera.

Atteso Simone Annichiarico, figlio di Walter Chiari e padrone di casa di Italia’s Got Talent fra il 2009 e il 2013. Presente Verdiana Zangaro, nota ai più soprattutto perché, nel 2012, ha gareggiato ad Amici di Maria De Filippi. Spazio, in seguito, all’attore Massimo Bagnato (già visto a Zelig, Quelli che il calcio e Fenomenal) ed alla speaker radiofonica Amelia Villano.

Il cast di Tale e Quale Show è arricchito dall’artista Kelly Joyce, in passato ospite fisso a Supermarket di Piero Chiambretti. C’è l’attore Feisal Bonciani, protagonista del musical Jesus Christ Superstar. Infine, ci sono Thomas Bocchimpiani (ex Amici di Maria De Filippi) e Giulia Penna.

L’addio di Loretta Goggi

Ora che è confermato il cast, non resta che comunicare la nuova giuria di Tale e Quale Show 2024. L’edizione in partenza il 20 settembre è orfana di Loretta Goggi. L’artista, volto dello show sin dalla prima puntata, ha deciso di lasciare il format, spiegando: “(…) Avverto il desiderio di sentirmi di nuovo libera di fermarmi per un po’, godermi un periodo da vivere vicino alla nascita di una nuova famiglia e tenere fra le braccia il mio primo pronipote“. Non è ancora stato annunciato il nome della persona che la dovrà sostituire e che affiancherà i confermati Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello.