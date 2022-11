Mina Settembre 6 novembre, trama: la protagonista rischia di perdere il posto di lavoro

Condividi su

Domenica 6 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo doppio appuntamento di Mina Settembre. Le prossime sono gli ultimi due episodi per la fiction con protagonista Serena Rossi. Tutte le puntate sono fruibili, in diretta streaming e on demand, sul sito di Rai Play.

Mina Settembre 6 novembre, la prima puntata

Il primo episodio ha come titolo With a little help. La protagonista, che anche in questo secondo capitolo della serie ha aiutato moltissime persone, ora rischia di perdere il proprio lavoro da assistente sociale. Mina, infatti, sette giorni fa ha contattato la mamma biologica di Viola contro la sua volontà. La genitrice, per questo motivo, ha scelto di denunciarla.

In attesa che si faccia chiarezza sulla situazione, durante la prima puntata del 6 novembre, Mina Settembre è sospesa dalla sua professione. Di conseguenza, seppur con enorme sofferenza, è costretta a lasciare il consultorio. Domenico, profondamente dispiaciuto per la collega e amica, sceglie di impegnarsi in prima persona. In particolare, tenta di convincere la madre di Viola a ritirare la denuncia.

Il matrimonio di Titti

Il secondo e ultimo episodio di Mina Settembre in onda il 6 novembre si intitola Andare a vedere. Durante l’appuntamento, la protagonista è impegnata nei preparativi per il matrimonio di Titti. Quest’ultima, interpretata da Valentina D’Agostino, è una delle migliori amiche di Mina e, dopo numerosi fallimenti dal punto di vista sentimentale, sembra finalmente aver trovato la persona giusta: Giordano. Qualcosa, però, rischia di turbare le tanto attese nozze.

Mina Settembre 6 novembre, il mistero della mamma di Olga

A Mina Settembre del 6 novembre hanno grande spazio le vicende private dei protagonisti. Mina, in primis, ha un forte riavvicinamento con Domenico. Nel frattempo, però, l’assistente sociale deve fare i conti con le bugie della mamma. Olga, sin dalla puntata d’esordio della seconda stagione, ha affermato di doversi allontanare per fare una crociera intorno al mondo.

Tuttavia, con il passare del tempo, Mina ha sempre avuto più dubbi sulla veridicità della storia. Quando la mamma torna a casa e inizia a raccontarle i dettagli del suo viaggio, la protagonista sceglie di indagare. Anche Domenico ha degli importanti problemi di natura familiare.

A Napoli (ovvero dove è girata la fiction), infatti, fa il suo ritorno la sorella Anna. Quest’ultima confida al fratello di frequentarsi con una persona, che però non piace molto al ginecologo. Domenico, durante Mina Settembre del 6 novembre, decide di indagare per conoscere i segreti del possibile futuro compagno di Anna. Tale comportamento, però, rischia di incrinare in modo grave il rapporto tra fratello e sorella.