Stasera in tv lunedì 22 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 22 luglio 2024. Su Rai3, il programma di viaggi condotto da Camila Raznovich, Kilimangiaro Estate. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 22 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Nero a metà 3, con Claudio Amendola. Titolo dell’episodio di stasera: “Segreti e bugie”. Clara, la prima moglie di Carlo (Claudio Amendola), scompare misteriosamente nel primo giorno di arresti domiciliari. Si scopre che la donna è salita su un’automobile guidata da uno sconosciuto. Alba pensa a un sequestro di persona, mentre Carlo è convinto che sia fuggita.

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Panda, con Julien Doré, Ophélia Kolb. Due episodi: il primo s’intitola, “Omicidio al parco acquatico”. Panda (Julien Doré) indaga sull’omicidio di Catherine Alvarez, proprietaria di un parco acquatico, trovata morta in piscina. Tra i sospettati ci sono il marito della vittima, il bagnino Adil, che si presume fosse l’amante di Catherine, e il custode notturno. A seguire, “Missione Zen”. Benjamin, 19 anni, muore per un ictus nel bel mezzo di un ritiro Zen. Convinto che si tratti di un omicidio, Panda s’infiltra nel ritiro in incognito, mentre Lola avvia un’indagine ufficiale.

Su Rai3, alle 21.20, il programma di viaggi Kilimangiaro Estate. Anche questa estate viaggiamo con Camila Raznovich, dal Botswana alla Colombia, fino al Grande Nord. Maria Iodice fornisce i consigli di viaggio per andare in città europee che si possono visitare in 36 ore. Il pubblico di appassionati viaggiatori condivide in studio esperienze, consigli e aneddoti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Anche per il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro è arrivato il momento di salutare il pubblico e andare in vacanza. In quest’ultima puntata della stagione si parlerà come sempre di politica ed economia con uno sguardo all’estate degli italiani e alla campagna elettorale negli Stati Uniti.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Battiti Live. L’evento musicale organizzato da Radio Norba prosegue con la terza e ultima serata registrata a Molfetta (Bari). Ilary Blasi e Alvin presentano sul palco tanti protagonisti dell’estate, compresi i The Kolors e Alessandra Amoroso. Le prossime due puntate (29 luglio e 5 agosto) andranno in onda da Otranto.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con 100 minuti. Proseguono le repliche del programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. “Anatomia di un truffatore” racconta del broker Massimo Bochicchio, scomparso nel 2022, e di tanti imprenditori che hanno perso soldi investendo con lui.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Viaggi pazzeschi. Victoria Cabello e Paride Vitale si trovano a Liverpool a caccia di esperienze insolite. Come l’incontro con una veggente che non legge solo la mano, o la visita di una casa infestata dai fantasmi, o anche un campeggio molto originale.

Su Real Time, alle 21.30, la soap Hercai – Amore e vendetta, con Ebru Sahin, Akin Akinozu. Gul scappa di casa per parlare con Miran di quello che ha fatto Reyyan. Azat e Elif s’incontrano. Reyyan decide di voltare pagina e dimenticare Miran, ma lui non vuole arrendersi. Yaren incontra Gonul ma suo padre la segue.

I film di questa sera lunedì 22 luglio 2024

Su Iris, alle 21.10, il film di fantascienza del 1981, di George Miller, Interceptor, il guerriero della strada, con Mel Gibson. In un futuro postatomico, il guerriero solitario Mad Max va a caccia di carburante, diventato il bene più prezioso sulla Terra. Ma si trova coinvolto in una lotta tra clan.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2016, di Derek Cianfrance, La luce sugli oceani, con Alicia Vikander, Michael Fassbender. Su un’isola australiana, i coniugi Sherbourne trovano una neonata abbandonata in una banca e l’allevano in segreto. Ben presto, però, scoprono che la vera madre la sta cercando.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1983, di Carlo Verdone, Acqua e sapone, con Carlo Verdone, Natasha Hovey. Rolando, laureato che si arrangia come bidello, si finge sacerdote per essere assunto come istitutore di una giovane modella americana, a Roma per un servizio fotografico.

Stasera in tv lunedì 22 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2023, di Angel Manuel Soto, Blue Beetle, con Xolo Mariduena. Jaimie si ritrova tra le mani un congegno alieno a forma di scarabeo blu. Quando lo tocca si attiva e si fonde con lui, incapsulandolo in una corazza che gli dona poteri da supereroe.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film fantastico del 2015, di Gabriele Mainetti, Lo chiamavano Jeeg Robot, con Claudio Santamaria. Roma: il ladruncolo Enzo entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli regala poteri straordinari. La giovane Alessia lo convincerà a usarli per combattere la malavita.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Kirk Jones, Nanny McPhee – Tata Matilda, con Emma Thompson. Sette orfani e un padre spiantato sono travolti da una girandola di magiche avventure. Il tutto grazie alla misteriosa tata Matilda, che riuscirà a cambiare per sempre la loro vita.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Scott Frank, La preda perfetta, con Liam Neeson, Dan Stevens. L’investigatore privato Matt Scudder, ex poliziotto e alcolista, viene ingaggiato dal trafficante di droga Kenny Kristo affinché lo aiuti a scovare gli spietati assassini di sua moglie.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1975, di Steven Spielberg, Lo squalo, con Roy Scheider. Uno squalo semina il panico nelle acque antistanti una spiaggia americana, ma le autorità minimizzano. Lo sceriffo Brody, uno scienziato e un pescatore cercano di uccidere il mostro.