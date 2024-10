Segreti di famiglia puntata 21 luglio: trama, cast e curiosità

Domenica 21 luglio prosegue la programmazione tv italiana di Segreti di famiglia. La serie turca, come di consueto, è proposta da Canale 5 in prima serata, a partire dalle 21:20 circa.

Segreti di famiglia 21 luglio, regista e dove è girata

Segreti di famiglia, fiction appartenente ai generi drammatico e poliziesco, è una produzione originale della società Ay Yapim. Quella in onda attualmente è la prima stagione, che in Turchia è stata trasmessa con il titolo originale Yargi a partire dal mese di settembre del 2019.

La regia di Segreti di famiglia è di Ali Bilgin e Beste Sultan Kasapogullari. Il soggetto di serie è di Eda Tezcan, mentre la sceneggiatura è scritta da Sema Ergenekon. Le riprese si sono svolte in Turchia. Dopo lo stop della scorsa settimana, quando la fiction non è stata trasmessa a causa della finale degli Europei 2024, la produzione torna regolarmente in onda nella prima serata della domenica.

Segreti di famiglia 21 luglio, la trama

Nel corso di Segreti di famiglia di oggi, domenica 21 luglio, Umut realizza una telefonata anonima a Zafer, mentre è in compagnia di Engin. L’uomo dà al padre di Inci l’ordine di lasciare una busta contenente del denaro all’interno del cassonetto nel quale ha rivenuto il corpo privo di vita della figlia. Se seguirà alla lettera tali indicazioni, Zafer riceverà in cambio un video che svelerà l’identità dell’assassino di Inci.

Spoiler finale

In Segreti di famiglia del 21 luglio, tale richiesta è in realtà una trappola, alla quale sia Zafer che Engin cadono. Il genitore si reca a chiedere un prestito, mentre Engin si precipita in banca per prelevare una somma in contanti dal conto dei genitori.

Il padre Yecta, non appena lo viene a sapere, lo blocca e gli intima di riportare i soldi in banca. Nonostante non sia riuscito a posizionare il denaro nel cassonetto, Ilgaz e Ceylin fanno comunque in tempo a vedere Engin e capiscono di avere di fronto a loro l’assassino di Inci.

Segreti di famiglia 21 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Segreti di famiglia, fiction turca la cui nuova puntata è in onda oggi in prima serata su Canale 5 e visibile in streaming e on demand tramite il sito Mediaset Infinity.