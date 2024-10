Everywhere I Go, le trame dal 22 al 26 luglio

Nella settimana da lunedì 22 a venerdì 26 luglio è prevista la messa in onda di cinque nuove puntate di Everywhere I Go. La soap opera è visibile su Rete 4, a partire dalle ore 10:55 circa.

Everywhere I Go 22 26 luglio, regista e dove è girata

Everywhere I Go è una produzione originale della società Karga Seven Pictures. La serie tv è ambientata e girata in Turchia, paese nel quale ha esordito nel giugno del 2019, sull’emittente locale Fox.

La prima ed unica stagione del titolo è composta, nel nostro paese, da 75 appuntamenti. Essi hanno una durata di circa un’ora ciascuno e sono trasmessi da Rete 4 dal lunedì al venerdì, a partire, come già detto, dalle ore 10:55 circa.

Nota anche con il titolo originale Her Yerde Sen, la soap Everywhere I Go ha come registi Volkan Ozgumus ed Ender Mihlar. La sceneggiatura, tratta dalla serie taiwanese JustYou, è scritta da Meric Acemi.

Everywhere I Go 22 26 luglio, la trama

In Everywhere I Go di lunedì 22 luglio, Selin è determinata affinché Demir vada a cena con lei a casa da Leyla e Firuze. Il pasto, infatti, è molto importante in quanto presenziano anche i genitori della ragazza, che ancora non conoscono Demir.

Nell’appuntamento in onda il martedì, per Demir c’è una complicazione. L’uomo ha bisogno di tornare a casa per ritirare alcuni suoi abiti, che sono stati messi precedentemente in lavatrice da Firuze e da Leyla. Tuttavia, deve cercare di non farsi scoprire dai genitori di Selin.

Durante la puntata del 24 luglio di Everywhere I Go, Semih è preoccupato per le sorti di Selin e, per tale motivo, va in ufficio da lei. La ragazza, però, è assente, in quanto è insieme a Demir all’interno dell’hotel di Yildrim.

Spoiler finale

Nel corso di Everywhere I Go di giovedì 25 luglio, i genitori di Selin sono ancora in casa della ragazza, motivo per il quale Demir trascorre un’altra notte in hotel. Per l’uomo, però, è in arrivo una sorpresa: in città sta per giungere suo padre. Infine, nella puntata trasmessa venerdì 26 luglio, Vedat effettua una scoperta: Selin ha mentito a Demir.

Everywhere I Go 22 26 luglio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Everywhere I Go, soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.