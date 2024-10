Newsroom, la seconda puntata: inchiesta sulla violenza scoppiata ad Haiti

Mercoledì 24 luglio, in prima visione su Rai 3, è in onda la seconda puntata di Newsroom. Il programma di inchieste è condotto da Monica Maggioni.

Newsroom seconda puntata, gli ascolti del debutto

Newsroom, in onda a partire dalle 21:20 circa, è condotto da Monica Maggioni, ex direttrice del TG1 e nella scorsa stagione conduttrice di In Mezz’ora. Nel format, i reportage sono mischiati alle principali tecniche della serialità digitale. L’obiettivo è approfondire alcune delle tematiche di primaria importanza della nostra società.

La prima edizione di Newsroom è composta da otto episodi. I primi tre sono già fruibili in streaming, tramite l’applicazione gratuita Rai Play. A curare la realizzazione della trasmissione è la Direzione Approfondimento e la Direzione Contenuti Digitali e Transmediali.

L’esordio, trasmesso lo scorso 17 luglio, ha ottenuto buoni ascolti. In particolare, l’appuntamento ha convinto 784 mila telespettatori, per una share del 5,4%.

L’inferno di Haiti

Durante la seconda puntata di Newsroom è proposto un focus sulla situazione presente ad Haiti. Il paese, un tempo, era considerato una sorta di paradiso sulla terra. Immerso nelle acque cristalline del Mar dei Caraibi, attirava ogni anno decine di migliaia di persone da tutto il mondo.

Nonostante vi sia sempre stata una forte instabilità politica ed economica, la situazione ha iniziato a degenerare nel 2010. Era il 12 gennaio quando una violenta scossa di terremoto ha raso al suolo moltissimi edifici dell’atollo, provocando più di 222 mila vittime. Sei anni più tardi, nel 2016, Haiti è colpita dall’uragano Matthew, che ha causato oltre 500 morti. A causa di questi due fenomeni estremi, la popolazione vive da anni in uno stato di emergenza sanitaria.

Newsroom seconda puntata, il potere delle gang

Nella seconda puntata di Newsroom è analizzata la situazione politica presente nello Stato. Nel 2021, il presidente Moise è stato assassinato. Da quel momento, Haiti è piombata nel caos totale. Da qualche settimana a questa parte, fra le vie delle principali città è esplosa la violenza.

Una delle situazioni più critiche è presente nella capitale Port au Prince. Il controllo della metropoli, la più importante della Nazione, è in mano ad oltre 200 gang, che seminano il terrore. È proprio qui che si è recata la giornalista Maria Sapia, che mostra i combattimenti in corso per il controllo del territorio. Inoltre, in esclusiva, la cronista effettua una intervista al leader di una delle bande. Si tratta di Jimmy Cherizier, pericoloso tagliagole conosciuto anche con il soprannome Barbecue.