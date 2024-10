Chicago Fire episodi In trappola, Le piccole cose e Nei guai su Italia 1: trama e cast

Mercoledì 24 luglio, su Italia 1, prosegue la dodicesima stagione di Chicago Fire con gli episodi In trappola, Le piccole cose e Nei guai. La serie è visibile dalle 21:20 circa.

Chicago Fire In trappola, regista e dove è girata

Tutti gli appuntamenti di Chicago Fire 12 sono una produzione originale di Universal Television e Wolf Entertainment.

Chicago Fire appartiene allo stesso universo narrativo di Chicago PD e Chicago MED, anch’esse proposte in chiaro su Italia 1. La regia delle puntate è a cura di Reza Tabrizi, Lisa Robinson e Matt Earl Beesley. La sceneggiatura, invece, è di Andrea Newman. Le riprese, come di consueto, si sono svolte nella città di Chicago.

Chicago Fire In trappola, la trama

Nel corso di In trappola di Chicago Fire, le paramediche Brett e Violet sono coinvolte in un presunto caso di violenza domestica. Le due, dopo una chiamata, decidono di seguire di nascosto una donna, da tempo oggetto delle angherie del coniuge. In assenza di maggiori informazioni, però, le protagoniste decidono di avvertire le forze dell’ordine. Brett, intanto, è aiutata dalla collega e da Stella Kid nell’organizzazione del suo matrimonio.

In seguito, su Italia 1, prende il via l’episodio Le piccole cose. In esso, Boden decide di aiutare James, un ragazzo rimasto solo dopo che la mamma Shonda è finita in carcere. La donna è una vecchia conoscenza del comandante, essendo la sua ex moglie. Nel frattempo, a tutti i membri della caserma arrivano gli inviti ufficiali per il matrimonio fra Brett e Casey. L’unica persona che non ha ricevuto la partecipazione è Cruz, che continua ad essere tentato dall’intraprendere la carriera da tenente.

Nei guai, la trama

Al termine di In trappola e Le piccole cose, la serata del 24 luglio con Chicago Fire termina con l’appuntamento Nei guai. Brett e Violet sono chiamate ad intervenire nei pressi di un campo da basket, dove un ragazzo, impegnato in una partita, si è accasciato al suolo con un arresto cardiaco. Le paramediche, per salvarlo, utilizzando un defibrillatore, ma tale strumento non funziona.

Chicago Fire In trappola, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della dodicesima stagione di Chicago Fire, in onda su Italia 1 nel prime time di mercoledì 24 luglio.