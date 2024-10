Stasera in tv giovedì 25 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 25 luglio 2024. Su Rai3, il film Il complicato mondo di Nathalie, con Karin Viard, Dara Tombroff. Su Italia 1, il film con Brad Pitt, Bastardi senza gloria.

Stasera in tv giovedì 25 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, Noos. Ogni giovedì sera Alberto Angela propone servizi dedicati alle più importanti novità scientifiche: le ultime scoperte nei campi della medicina, della genetica delle neuroscienze, della biologia con un occhio all’archeologia, alla paleontologia e alle più importanti innovazioni tecnologiche.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto per Milano. Rivediamo il concerto del 2023 da Piazza Duomo, a Milano. Sul podio, il Maestro Riccardo Chailly che dirige l’Orchestra Filarmonica del Teatro alla Scala. Solista è il tenore di origine peruviana Juan Diego Florez.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata del reality Temptation Island. Quante e quali coppie saranno ancora unite dopo i falò di confronto al centro dell’ultima puntata? Scopriamolo questa sera con Filippo Bisciglia, conduttore del programma non sportivo più visto dell’estate, uno dei tanti show portati al successo da Maria De Filippi con il suo team di autori e produttori.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Dopo quello di martedì, secondo appuntamento che prosegue in prima serata per il talk di Luca Telese e Marianna Aprile. Attualità e politica sono il focus del programma che ha esordito il 27 giugno 2010 con uno speciale sulla strage di Ustica.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show I Corti. Questa sera la prima parte dello spettacolo portato in tournée da Aldo, Giovanni e Giacomo a partire dal 1995. Compaiono molti dei personaggi inventati e interpretati dal trio come Nico, il focoso sardo, e il Conte Dracula.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Doctor Geiger. Al via la serie che segue il lavoro, a Roma, del chirurgo Erik Geiger che aiuta i pazienti ad ottenere la forma fisica che desiderano con interventi chirurgici mirati. Il primo caso è quello di Roberta che vorrebbe sottoporsi a mastoplastica riduttiva.

I film di questa sera giovedì 25 luglio 2024

Su Rai2, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Abel Lanzac, Wolf Call – Minaccia in alto mare, con Francois Civil, Omar Sy. Durante una missione al largo della Siria, l’addetto al sonar di un sottomarino nucleare francese, Chanteraide (Francois Civil), non riesce ad identificare un suono sospetto. Tutto l’equipaggio rischia la vita e l’uomo finisce sotto accusa, ma presto tornerà in azione per sventare una minaccia letale.

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia-drammatico del 2017, di Stéphane e David Foenkinos, Il complicato mondo di Nathalie, con Karin Viard, Dara Tombroff. Nathalie Pecheux (Karin Viard), insegnante di lettere divorziata, passa le sue giornate concentrandosi sui problemi della figlia 18enne Mathilde (Dara Tromboff), una ballerina classica, e chiacchierando con amici, colleghi e vicini di casa. Il suo equilibrio è però pericolosamente in bilico.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 2018, di Drew Pearce, Hotel Artemis, con Jodie Foster, Sterling K. Brown. Quattro uomini assaltano una banca, ma il colpo va male e il capo viene ferito gravemente. L’unica soluzione è portarlo all’Hotel Artemis, un costoso ospedale privato per criminali.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1978, di Michele Lupo, Lo chiamavano Bulldozer, con Bud Spencer. Il campione di football americano soprannominato Bulldozer (Bud Spencer) si ritira quando scopre che la maggior parte delle partite del campionato sono truccate. Si trasferisce allora in Versilia per dedicarsi alla pesca. Qui, tempo dopo, viene riconosciuto dal sergente dei marine Campfer.

Italia 1 – Tv8 – 20 Mediaset

Su Italia 1, alle 21.20, il film di guerra del 2009, di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, con Brad Pitt, Eli Roth. Anni 40: nella Francia occupata dai tedeschi, il tenente americano Aldo Raine (Brad Pitt) organizza e addestra un gruppo di militari ebrei a compiere azioni fulminee di rappresaglia contro i nazisti. Tra loro ci sono anche il caporale Wilhelm Wicki (Gedeon Burkhard) e il soldato Smithson Utivich (B. J. Novak).

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 1990, di Kevin Costner, Balla coi lupi, con Kevin Costner, Mary McDonnell. Il tenente John Dunbar viene inviato in un avamposto di frontiera. Lì scopre che gli indiani non sono selvaggi e si integra con i Sioux. Il pericolo, infatti, viene dai bianchi.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Ericson Core, Point Break, con Luke Bracey, Edgar Ramirez. L’agente dell’Fbi Johnny Utah riesce ad inserirsi nel gruppo di atleti di sport estremi capeggiato da Bodhi. E’ convinto che siano i responsabili di alcune spettacolari rapine.

Stasera in tv giovedì 25 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2017, di Simone Godano, Moglie e marito, con Kasia Smutniak, Pierfrancesco Favino. Sofia e Andrea sono in piena crisi e pensano al divorzio. Ma a seguito di un esperimento scientifico di Andrea, si ritrovano improvvisamente uno dentro il corpo dell’altra.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Ilker Catak, La sala professori, con Leonie Benesch. Carla è una giovane insegnante alle scuole medie. Quando nell’istituto si verificano dei furti e i sospetti ricadono su uno dei suoi studenti, la donna s’impegna personalmente per scoprire la verità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film di fantascienza del 2013, di Gavin Hood, Ender’s Game – Il gioco di Ender, con Asa Butterfield. La Terra è minacciata da una razza aliena. Il colonnello Graff rinforza i presidi, addestrando i giovani più promettenti. Le sue aspettative si concentrano sul dodicenne.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 1997, di Mimi Leder, The Peacemaker, con George Clooney. Un gruppo di mercenari riesce a rubare un ordigno nucleare. Per sventare un attacco, si mobilitano il colonnello dei servizi segreti Thomas Devoe e la fisica Julia Kelly. La loro missione sembra disperata.