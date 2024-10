Temptation Island 2024, la semifinale: nuovo falò per Lino ed Alessia, Vittoria tradisce Alex

Mercoledì 24 luglio, dalle 21:30 circa, è andata in onda su Canale 5 la semifinale di Temptation Island 2024. Il programma, come di consueto, è condotto da Filippo Bisciglia. Nell’appuntamento, per alcune delle coppie protagoniste è tempo della resa dei conti. In particolare, nella puntata è previsto un secondo falò di confronto fra Lino ed Alessia.

Temptation Island 2024 semifinale, Alessia e Lino

La quinta puntata di Temptation Island 2024 inizia proprio con la storia di Alessia e Lino. I due, la scorsa settimana, hanno avuto un falò di confronto molto teso, terminato con la separazione. Poche ore dopo i fatti avvenuti sette giorni fa, però, avviene un colpo di scena. Lino chiede alla fidanzata (ex?) un secondo falò di confronto. Il ragazzo ammette: “Questa mattina mi sono svegliato e ho avvertito la sua mancanza. Sono stato arrogante e ho avuto modi molto brutti, le vorrei chiedere scusa“. Alessia accetta: inizia il faccia a faccia.

La fidanzata vede un ulteriore video inedito su Lino, che dopo il falò di settimana scorsa saluta in modo molto caloroso la single Maika. Lui chiede più volte alla tentatrice se, una volta fuori dallo show, sarà disposta ad iniziare un rapporto. Alessia, ovviamente, è più infuriata di prima ed è sicura: “Lui non cambierà, voglio tornare a casa da sola“.

Il rapporto fra Jenny e Tony

La semifinale di Temptation Island 2024 va avanti con un focus su Jenny e Tony. Nel pinnettu, la fidanzata vede un filmato del ragazzo mentre è sempre più vicino ed in intimità con varie tentatrici. Jenny ha le idee chiare: “Mi fa schifo“. Poi, Tony organizza una serata in esterna con tre single a bordo di una limousine. In seguito, rimane da solo con Chiali, con la quale va fuori a cena.

A sua volta, però, Tony vede un video di Jenny. Un filmato decisamente innocente, che mostra la giovane mentre è intenta a divertirsi con le altre persone del villaggio. Tony è contento, ma afferma: “La scelta dev’essere solo sua, io sono così e lei, se mi vuole, mi deve accettare per quel che sono“.

Temptation Island 2024 semifinale, Martina e Raul

La puntata di Temptation Island 2024 prosegue con l’unione fra Martina e Raul. Lei è chiamata in pinnettu perché Raul sta approfondendo la conoscenza con Siriana. Alla fidanzata, però, sembra importare abbastanza poco. A sua volta, lui vede una clip che mostra il continuo contatto fisico fra la fidanzata e il tentatore Carlo. Parlando con le altre fidanzate, Martina afferma: “Carlo ha una grande testa, con Raul parlo al massimo di TikTok“.

Raul va su tutte le furie e non riesce a gestire la propria ira: dopo aver lanciato la camicia, prende a calci una sedia, che poi lancia con violenza in aria. Poi si getta fra le braccia di Gaietta. Ancora una volta, però, Martina non si scompone e sottolinea: “Continua a fare grattini e coccole, ma non parla e non elabora alcun pensiero“.

Nella semifinale di Temptation Island 2024 si svolge il falò notturno dei fidanzati, nel quale il ragazzo vede un nuovo filmato ritraente la compagna e Carlo. Al termine del filmato, Raul scoppia in lacrime: “Io la amo, ma mi rendo conto che se mi tornasse indietro anche solo la metà di ciò che io do, probabilmente non farei cose di cui poi mi pento. Voglio apparire sempre molto duro, ma probabilmente sto sbagliando“.

Siria e Matteo, il tradimento di Vittoria

La semifinale di Temptation Island 2024 si sposta su Siria e Matteo. Quest’ultimo vede un video della fidanzata, che parlando con il single Fabio sottolinea: “Io voglio essere libera, non mi dà attenzioni. Con lui non mi sento al sicuro economicamente, non mi rende felice al 100%“. Poi si dedica ad una lezione privata di tango.

Spazio, adesso, a Vittoria e ad Alex. Lei nel pinnettu assiste ad un video in cui lui la critica pesantemente e si diverte con Nicole. Lui, per la prima volta, vede delle immagini della fidanzata, che ha legato con il single Simone, con il quale si lascia completamente andare. Un momento abbastanza spinto. Simone afferma: “che ti farei”, lei risponde: “magari“. Ovviamente, Alex chiede alla donna un falò di confronto immediato.

Temptation Island 2024 semifinale, il falò di Gaia e Luca

Infine, la semifinale di Temptation Island 2024 termina con il falò di confronto fra Gaia e Luca. Lui afferma di aver fatto un percorso per migliorare sé stesso, accusando lei di non aver fatto lo stesso. Lei invece evidenzia l’ego del fidanzato, rimproverandogli i tradimenti subiti in passato. Alla fine, Gaia sceglie di uscire insieme al ragazzo, nonostante sia molto dubbiosa. Termina qui la puntata.