The Decameron dal 25 luglio su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 25 luglio, debutta una delle serie tv più attese di tutta la stagione estiva. Stiamo parlando di The Decameron, rilasciata nel nostro paese su Netflix a partire dalle ore 09:00.

The Decameron Netflix, regista e dove è girata

The Decameron è una produzione originale degli Stati Uniti, realizzata dalla società Tilted Productions. La creatrice è Kathleen Jordan, che figura anche nell’elenco dei produttori esecutivi in compagnia di Blake McCormick, Jenji Kohan e Tara Herrman. La trama, tratta da Il Decamerone di Giovanni Boccaccio, è scritta dalla già citata Kathleen Jordan, oltre che da Zoe Jarman, Stephen Unckles, James Rogers, Megan King Kelly e Marie Hanhnhon Nguyen. La regia è a cura di Michael Uppendahl.

Le riprese si sono svolte in Italia, fra il Lazio e la Toscana. La vicenda è ambientata nella Firenze del 1300. La prima stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Come di consueto, Netflix li rilascia tutti insieme, a partire dalle ore 09:00 di giovedì 25 luglio.

The Decameron Netflix, la trama

In The Decameron è il 1348 e a Firenze è in corso un’epidemia di peste. La malattia ha causato già molte vittime e un gruppo di nobili, per sfuggire al contagio, decide di rinchiudersi all’interno della dimora Villa Santa. Con loro portano anche la servitù. L’obiettivo dei nobili è quello di rimanere reclusi in un posto sicuro fino alla fine della pandemia.

Spoiler finale

Nel corso di The Decameron, però, le cose non vanno come previsto. A differenza di ciò che avveniva nell’opera originaria, quando i nobili, per dilettarsi, leggevano delle novelle, nella serie tv di Netflix i protagonisti si lasciano andare a feste e ad eccessi. Con il passare dei giorni, la convivenza forzata diventa sempre più complessa. Le basilari regole della vita civile vengono meno e, all’interno della villa, iniziano ad accadere alcuni eventi decisamente poco piacevoli. Ben presto, il soggiorno presso Villa Santa si trasforma, per i personaggi principali, in una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

The Decameron Netflix, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Decameron, nuova serie tv di Netflix, visibile in tutti i paesi del mondo in cui il servizio streaming è attivo a partire dalla giornata di oggi, giovedì 25 luglio.