Stasera in tv venerdì 26 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 26 luglio 2024. Su Rai2, Sport: Olimpiadi, cerimonia di apertura. Su Canale 5, il film Annem, con Sumru Yavrucuk, Ozge Gurel.

Stasera in tv venerdì 26 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, il programma musicale Tim Summer Hits. Rivediamo le esibizioni più emozionanti di questa edizione condotta a Roma da Carlo Conti e Andrea Delogu, la prima trasmessa su Rai1. E’ l’occasione per riascoltare i più grandi successi dell’estate musicale, da “Sesso e samba” di Tony Effe e Gaia a “Storie brevi” di Annalisa e Tananai.

Su Rai2, alle 19.30, Sport – Olimpiadi: cerimonia di apertura. La Senna è pronta ad ospitare il primo atto dei Giochi Olimpici di Parigi. E’ sulle sue acque infatti che oggi sfileranno le delegazioni dei Paesi che partecipano all’evento sportivo più importante in assoluto. L’Italia, guidata dai portabandiera Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo, è presente con 403 atleti.

Su Rai5, alle 21.15, Opera Lirica: Le Willis. La leggenda in due parti musicata da Puccini andata in scena con la regia di Pier Luigi Pizzi al Gran Teatro all’aperto di Torre del Lago il 12 e 19 luglio. Giuseppe De Luca è Guglielmo Guf, Lidia Fridman è Anna, Vincenzo Costanzo è Roberto.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado – Le storie. Anche Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si fermano ad agosto. Oggi quindi va in onda l’ultima puntata dell’edizione 2023-24, premiata dal pubblico, come le precedenti, da ottimi ascolti. Il programma tornerà dopo l’estate con tanti nuovi approfondimenti sui casi di cronaca nera, vecchi e nuovi.

Su Tv8, alle 21.30, il film tv giallo del 2020, I delitti del BarLume – Mare forza quattro, con Filippo Timi. Una forte mareggiata si abbatte sul lungomare di Pineta portando un cadavere. Il caso si rivela rognoso per la Fusco, ma per fortuna a darle una mano c’è Massimo.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show I Corti. La prima è andata in onda ieri e questa sera rivediamo la seconda parte dello spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo del 1995. Con loro sul palco anche Marina Massironi; la regia è del trasformista Arturo Brachetti.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Oggi Fulvio Marino è alla ricerca del miglior forno ai piedi del Vesuvio. Come sempre, i panifici in gara vengono giudicati su tre prove: preparazione salata, dolce e specialità della casa chiamata “Prodotto Meraviglia”.

I film di questa sera venerdì 26 luglio 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Gianni Di Gregorio, Astolfo, con Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli, Simone Colombari. Astolfo (Gianni Di Gregorio), un pensionato di Roma che dalla vita non si aspetta più niente, viene sfrattato e si trasferisce nella vecchia casa di famiglia, un rudere in un paesino del centro Italia che un tempo era stato un palazzo nobiliare. Qui incontra la coetanea Stefania (Stefania Sandrelli).

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2003, di Wai-keung Lau e Siu Fai Mak, Infernal Affairs 2, con Edison Chen. Ming, giovane esponente della mafia cinese, uccide il boss di una cosca rivale. L’omicidio scatena tensioni che rischiano di sfociare in una sanguinosa guerra tra bande.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 1981, di Wolfgang Petersen, U-Boot 96, con Jurgen Prochnow, Herbert Gronemeyer. Seconda Guerra Mondiale. Il sommergibile tedesco del capitano Willenbrock e del tenente Werner semina il panico nell’Atlantico, evitando tutti gli attacchi nemici.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Mustafa Kotan, Annem, con Ozge Gurel, Sumru Yavrucuk. Ayse (Sumru Yavrucuk) è una donna semplice, che vive in un piccolo paese. Ha una figlia, Nazli (Ozge Gurel), che adora e per cui è pronta a qualunque sacrificio. E così, nonostante l’opposizione del marito, Ayse riesce a mandare la figlia all’università. Nazli però si vergogna della madre.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1988, di Alan Parker, Mississippi Burning – Le radici dell’odio, con Gene Hackman, Willem Dafoe. Usa, 1964. In un clima d’ostilità, gli agenti dell’Fbi Ward e Anderson, diversi per metodi e carattere, indagano sull’omicidio di tre attivisti per i diritti civili degli afroamericani.

Stasera in tv venerdì 26 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Sophie Hyde, Il piacere è tutto mio, con Emma Thompson. Nancy, insegnante in pensione rimasta vedova, decide d’incontrare un gigolò. Mettersi a “nudo” non è facile, ma tra i due nasce un rapporto di fiducia che l’aiuterà a riscoprire sé stessa.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Steven Spielberg, Il GGG – Il Grande Gigante Gentile, con Ruby Barnhill, Mark Rylance. La piccola Sophie viene rapita da un gigante che la conduce nella sua caverna. Inizialmente spaventata, si renderà conto di aver trovato un insolito amico dal cuore tenero.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2016, di Peter Berg, Deepwater – Inferno sull’oceano, con Mark Wahlberg. Il 20 aprile 2010 un’esplosione devasta una piattaforma petrolifera nel Golfo del Messico. La situazione è tragica, ma Mike e gli altri operai lottano per salvare più vite possibili.