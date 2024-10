Temptation Island 2024, l’ultima puntata: Matteo con Siria e Tony con Jenny escono insieme

Giovedì 25 luglio, su Canale 5, è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2024. Tutte le coppie, nell’appuntamento odierno, svolgono il falò di confronto finale e devono scegliere se uscire insieme o separati. I protagonisti ancora in gioco sono Siria con Matteo, Alex con Vittoria, Jenny con Tony e Raul con Martina.

Temptation Island 2024 ultima puntata, il falò di Alex e Vittoria

Inizia l’ultima puntata di Temptation Island 2024. Si parte subito con Vittoria ed Alex. Ieri, lei lo ha tradito con Simone, motivo per il quale lui ha chiesto un falò. Vittoria, prima di incontrare l’ex fidanzato, bacia a lungo il tentatore, con il quale si dà appuntamento per rivedersi al di fuori dello show. Lui non la guarda neanche in faccia, lei lo rimprovera per alcune dichiarazioni rilasciate dall’uomo sin dal primo giorno nel villaggio. Vittoria, parlando del rapporto con Simone, afferma: “Non mi pento di nulla“. Lui chiude ogni possibile ritorno: “Il tuo amore non è mai esistito, ti auguro tutto il meglio. Voglio tornare a casa da solo“. Vittoria ed Alex escono separati.

Raul e Martina

L’ultima puntata di Temptation Island 2o24 va avanti con Martina e Raul. Quest’ultimo è chiamato nel pinnettu per vedere alcune immagini della fidanzata, sempre più vicina al single Carlo. I due arrivano più volte vicini al bacio e Raul, come sempre, reagisce con rabbia, dando un colpo ad una sedia.

Intanto, nonostante la preoccupazione di Tony (che teme che il collega lanci un frigorifero), nel villaggio delle fidanzate Martina ha una crisi di pianto a causa dei sensi di colpa. Nel pinnettu, Martina vede un video in cui Raul si lascia andare ad uno sfogo, piangendo e dicendosi molto innamorato della ragazza. Quest’ultima, ovviamente, si sente ancora più in colpa.

Nell’ultima puntata di Temptation Island 2024 inizia il falò di confronto fra i due. La ragazza confessa: “Dopo pochi giorni ho realizzato di non sentire la tua mancanza“. Lei rimprovera a lui l’eccessiva gelosia e possessione, lui invece l’accusa per la vicinanza con Carlo ed afferma: “Io amo troppo, ma ho amato la persona sbagliata“. Alla fine, lui confessa di essere innamorato, ma lei lo gela: “Non provo più le stesse cose di prima“. Anche loro escono separati.

Temptation Island 2024 ultima puntata, Jenny e Tony

L’ultima puntata di Temptation Island 2024 va avanti con Tony e Jenny. L’uomo organizza una festa in piscina con ben cinque single. La sera, il fidanzato si lascia andare ad una riflessione sulla fidanzata: “Non devo più sbagliare, non voglio perderla. Mi piacerebbe continuare a vivere in leggerezza, ma insieme a lei. L’ho sempre manipolata, ho sbagliato“.

Inizia il falò di confronto fra Jenny e Tony. Lei esprime la propria delusione dopo aver sentito la confessione del ragazzo in merito alla vita parallela che conduceva di nascosto. Lui si difende: “Scherzo con tutti, ma alla fine non faccio niente“. Lei però è una furia: “Non mi hai fatto vivere, ho 26 anni e non ho svaghi. Tu ti devi dimenticare delle altre“. Tony ribatte: “Prometto che non ci saranno più bugie, in futuro voglio includerti nella mia vita. Jenny, per me tu sei tutto, però non mi puoi snaturare“. Alla fine, Jenny dà un’altra possibilità al ragazzo: i due escono insieme.

Siria e Matteo

Nell’ultima puntata di Temptation Island 2024 è approfondito il legame fra Siria e Matteo. Lui è entusiasta nel vedere la ragazza ballare il tango. Lei, invece, vede un video in cui lui si dice pronto a ricominciare da zero. Lei, però, ha un crollo perché non sa se è ancora innamorata dal ragazzo.

Parte il falò di confronto e lui, non appena vede la compagna, scoppia in un pianto disperato, che fa commuovere anche Filippo Bisciglia. Il fidanzato chiede scusa alla ragazza: “Scusa se non ti ho dato attenzioni. Da piccolo fui vittima di bullismo perché ero dolce e davo attenzioni. Non te l’ho mai detto prima, dei ragazzini mi hanno preso di mira e mi picchiavano tutti i giorni perché secondo loro non ero abbastanza uomo“. Lei esclama: “Io non mi sono mai sentita apprezzata da te, mi sono mancate tante attenzioni e non è giusto che io debba rinunciare alla mia felicità“. I due escono insieme, con tanto di lezione di tango prenotata ed un viaggio ad Amsterdam prenotato. Termina qui l’edizione 2024 di Temptation Island.

Temptation Island 2024 ultima puntata, i top e i flop

Con la puntata odierna termina Temptation Island 2024. Un’edizione, questa, che ha ottenuto un grande successo di pubblico, ma che dal punto di vista dei contenuti ha lasciato un po’ a desiderare. Mai come quest’anno, infatti, ha dominato il trash, che ha oscurato quasi completamente le (già minime) pagine che in passato sono state dedicate alle tematiche importanti.

A tal proposito, una delle poche coppie capaci di trasmettere un messaggio importante è quella formata da Matteo e da Siria. Un’unione in crisi e piena di difficoltà, ma che è riuscita comunque ad uscire bene (ed insieme) dal programma, grazie alla maturità di entrambi e al bel percorso di crescita personale svolto dal fidanzato, che è riuscito a confessare per la prima volta di essere stato vittima di bullismo.

Tutto il resto, invece, lascia abbastanza perplessi ed è facilmente dimenticabile. Fra i protagonisti peggiori ci sono Lino e Tony, che sin dal primo momento hanno praticamente flirtato con tutte le altre single, scatenando le esagerate (ma comprensibili) sceneggiate delle compagne. Mentre Tony e Jenny (inspiegabilmente) sono usciti insieme, Lino ed Alessia si sono lasciati al termine della quarta puntata. Entrambe le coppie, senza dubbio, non hanno offerto un bello spettacolo.