Olimpiadi di Parigi 2024, dove vedere le gare: dirette su Rai ed Eurosport

Venerdì 26 luglio iniziano ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi Olimpici, nel nostro paese, sono visibili in diretta sia in chiaro che a pagamento.

Olimpiadi di Parigi 2024, l’Italia punta alla Top 10

Le Olimpiadi di Parigi 2024 partono ufficialmente il 26 luglio, quando è in programma la Cerimonia di Apertura. Un appuntamento, questo, che si svolge nella suggestiva cornice della Senna e che coinvolge alcuni dei simboli della città, come la Torre Eiffel.

I Giochi Olimpici durano 16 giorni e terminano il prossimo 11 agosto. In totale, nelle due settimane sono messe in palio più di 320 medaglie d’oro, in oltre trenta diverse discipline sportive. Fra queste, è da sottolineare il debutto della break dance.

L’Italia spera di essere grande protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nell’ultima edizione, i nostri portacolori sono riusciti ad ottenere ben quaranta medaglie, dieci delle quali d’oro. Anche quest’anno, la spedizione azzurra spera di entrare nella Top 10 degli Stati più medagliati del torneo.

La programmazione tv a pagamento

Le Olimpiadi di Parigi 2024 sono visibili, in primis, a pagamento. Il punto di riferimento, a tal proposito, è l’emittente Discovery. Sull’applicazione Discovery+ è offerta la copertura integrale di ogni competizione. Per farlo, sono attivi ben dieci canali di Eurosport. I principali sono Eurosport 1 ed Eurosport 2. Nel primo sono mostrate le gare più importanti delle Olimpiadi, mentre nel secondo è proposto un focus sugli sportivi italiani.

Ci sono poi Eurosport 3, Eurosport 4 ed Eurosport 5, incentrati su golf/tennis, tuffi/ginnastica artistica e calcio. Eurosport 6 è dedicato al basket, su Eurosport 7 è proposto un focus sugli sport da combattimento. Eurosport 8 dà spazio alla pallamano, Eurosport 9 è il canale della pallavolo. Infine, c’è Eurosport 4K, dove è possibile vedere il meglio dei Giochi in alta definizione.

Su Sky Sport è possibile godere delle reti che Eurosport ha attivato appositamente e che sono visibili sui canali 210, 211, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257. Otto di questi, inoltre, sono fruibili anche su DAZN, che garantisce un totale di circa 700 ore di diretta. La programmazione tv di Discovery è offerta su Tim Vision. Alle dieci reti Eurosport se ne aggiungono altri quattro, chiamati Eurosport 360 e che offrono una selezione del meglio delle giornate olimpiche.

Olimpiadi di Parigi 2024, diretta no stop su Rai 2

In chiaro, infine, le Olimpiadi di Parigi 2024 sono visibili sulla Rai. Tutti i giorni, dalle 08:45 alle 23:00, è prevista una diretta no stop su Rai 2 e Rai Sport, reti sulle quali è possibile godere di tutti gli impegni degli atleti italiani. In seconda serata c’è il programma di approfondimento Notti Olimpiche, guidato dal Direttore di Rai Sport Jacopo Volpi.