Stasera in tv lunedì 29 luglio 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 29 luglio 2024. Su Rai3, il programma di viaggi condotto da Camila Raznovich, Kilimangiaro Estate. Su Rete 4, il film con Russell Crowe, Un’ottima annata.

Stasera in tv lunedì 29 luglio 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Nero a metà 3, con Claudio Amendola. Due episodi: il primo s’intitola, “Solo un passo”. Le indagini sulla scomparsa di Clara continuano. Dal cadavere senza nome di una ballerina, che sembra avesse avuto contatti con la donna, Carlo (Claudio Amendola) e Malik (Miguel Gobbo Diaz) risalgono al locale di Alfio Pugliani, epicentro dello spaccio di coca in città. A seguire, “Comunque bella”. La squadra cerca di far luce sulla morte di un prete, ucciso da un colpo di pistola. Sul luogo arriva anche Elisa Cori, nuovo capo della scientifica, nonché ex di Bragadin.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. Anche questa sera il programma olimpico propone in prima serata alcune finali di scherma e nuoto. In pedana, gli uomini del fioretto e le donne della sciabola combattono per l’oro nelle rispettive gare individuali. In vasca, occhi puntati sulla nostra Benedetta Pilato, che cerca una medaglia nei 100m rana.

Su Rai3, alle 21.20, il programma di viaggi Kilimangiaro Estate. Anche quest’anno Camila Raznovich accoglie personalità di spicco del mondo della cultura, della scienza, dell’arte e della divulgazione. Tra gli altri, la campionessa del mondo di apnea Alessia Zecchini, lo studioso della vita e delle opere di Leonardo, Carlo Vecce e il violinista Giovanni Andrea Zanon.

Programmi Mediaset, La7

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Battiti Live. Dopo le tre puntate registrate a Molfetta, l’evento musicale condotto da Ilary Blasi si sposta a Otranto per gli ultimi due show. Oggi e il 5 agosto si esibiranno, tra gli altri, Alfa, Angelina Mango, Annalisa, Anna, Coma Kose, Geolier, Gianna Nannini, Holden, Mahmood, Maninni e Orietta Berti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con 100 minuti. Le repliche del programma di Corrado Formigli realizzato con Alberto Nerazzini proseguono. La puntata di questa sera s’intitola “Perfette mai” ed è un viaggio nell’ossessione sociale verso la perfezione del corpo femminile.

I film di questa sera lunedì 29 luglio 2024

Su Rai5, alle 21.15, il film commedia del 2018, di Daniele Luchetti, Io sono tempesta, con Marco Giallini, Elio Germano. Il faccendiere Numa Tempesta viene preso con le mani nel sacco, condannato e assegnato ai servizi sociali. Deve lavorare in una cooperativa che assiste i senzatetto.

Su Rete 4, alle 21.25, il film sentimentale del 2006, di Ridley Scott, Un’ottima annata, con Russell Crowe, Marione Cotillard. Max Skinner (Russell Crowe) è uno squalo della finanza: la sua base operativa è Londra, dalla quale non si allontana mai. Ma quando eredita dallo zio una tenuta in Provenza, parte per venderla. Qui incontra la bella Fanny (Marion Cotillard) e scopre così che esiste un altro modo di vivere.

Su Tv8, alle 21.30, il film d’azione del 2009, di Roland Emmerich, 2012, con John Cusack, Amanda Peet. Nel 2012 le potenze mondiali si preparano ad affrontare la distruzione naturale della Terra. Lo scrittore Jackson Curtis intuisce la tragedia e cerca di mettere in salvo i figli.

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 1979, di e con Sylvester Stallone, Rocky II. Dopo il match con il campione del mondo, Rocky decide di abbandonare la boxe e sposare Adriana. Ma i soldi incassati con l’incontro finiscono presto. Così, quando Apollo Creed gli offre la rivincita…

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.10, il film di fantascienza del 1985, di George Miller e George Ogilvie, Mad Max oltre la sfera del tuono, con Mel Gibson. Mad Max giunge a Barteltown dove la regina Auntie prima lo costringe ad un combattimento, poi lo abbandona nel deserto. Alcuni ragazzini lo salvano.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2009, di Nick Cassavetes, La custode di mia sorella, con Sofia Vassilieva. Anna è convinta che i genitori l’abbiano concepita solo per avere una donatrice sana per Kate, la sorella malata. Così rifiuta l’ennesima donazione e si rivolge ad un tribunale.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1982, di Carlo Verdone, Borotalco, con Carlo Verdone, Eleonora Giorgi, Christian De Sica. Sergio, impacciato venditore porta a porta, finge una personalità brillante per far colpo su Nadia, giovane spigliata con il pallino per la musica. Ma presto la verità viene a galla.

Stasera in tv lunedì 29 luglio 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film horror del 2023, di Emma Tammi, Five nights at Freddy’s, con Josh Hutcherson. Mike accetta un posto come guardia giurata notturna al ristorante Freddy Fazbear’s Pizzeria. Ben presto il giovane scopre che niente nel locale è quello che sembra.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1961, di Blake Edwards, Colazione da Tiffany, con Audrey Hepburn. Holly e Paul abitano nello stesso palazzo. Lei, bizzarra e affascinante, si fa mantenere da un giro di amici; lui, scrittore a corto di ispirazione, si fa aiutare finanziariamente dall’amante.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2010, di Susanna White, Tata Matilda e il grande botto, con Emma Thompson. Dopo che suo marito è partito per il fronte, Isabel deve badare da sola a tre figli e due nipoti. In suo aiuto arriva però l’intraprendente Matilda, non proprio bellissima ma piena di risorse.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Antoine Fuqua, The Equalizer – Il vendicatore, con Denzel Washington. L’ex agente della Cia Robert McCall si è ritirato in solitudine. Quando conosce Alina, una giovane prostituta russa tiranneggiata dal suo protettore, decide di darle una mano.