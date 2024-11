Tilt Tieni il tempo, nella seconda puntata con Ciro Immobile e Giorgia Palmas

Domenica 28 luglio, dalle 21:20 circa su Italia 1, è in onda la seconda puntata di Tilt Tieni il tempo. Il programma è condotto da Enrico Papi.

Tilt Tieni il tempo seconda puntata, le manche della serata

Anche nella seconda puntata, al centro di Tilt Tieni il tempo vi è la sfida fra due compagini. Esse si fronteggiano su una serie di manche basate sulla conoscenza della musica, sia italiana che internazionale.

A decidere le sorti dei team vi è un grande disco ispirato ai mitici vinili, posto al centro dello studio. Esso, nel corso dell’appuntamento, comunica ai concorrenti la manche sulla quale devono confrontarsi.

In palio ci sono secondi extra da utilizzare nel gioco finale e che, dunque, si sommano al minuto dato ad ambedue le compagini. Nella sfida conclusiva, vince la squadra che è riuscita ad individuare il maggior numero di brani.

Gli ascolti della prima puntata

Tilt Tieni il tempo, novità dei palinsesti di Italia 1, ha debuttato sette giorni fa, domenica 21 luglio. In tale occasione, lo show ha ottenuto ascolti discreti, complice anche la lunga durata della puntata, terminata pochi minuti prima dell’una di notte.

Lo show, che inizialmente sarebbe dovuto andare in onda nella stagione invernale, nel debutto ha convinto 786 mila persone, con una share del 7%. La prima parte, quella dedicata alla presentazione e durata un quarto d’ora, ha invece intrattenuto poco meno di 700 mila italiani con il 5%.

Dati, questi, che hanno permesso ad Italia 1 di essere la terza rete più vista dietro alle ammiraglie Rai 1 e Canale 5 ed insidiata solo dalle repliche di Report su Rai 3.

Tilt Tieni il tempo seconda puntata, chi sono i concorrenti

Per ciò che concerne i concorrenti, nella seconda puntata di Tilt Tieni il tempo tornano gli sfidanti che sono riusciti a trionfare la scorsa settimana. Per tale motivo, sono accolti in primis Paolo Noise e Marco Mazzoli, speaker radiofonici di Radio 105, dove conducono il programma Lo Zoo di 105. C’è il Direttore d’orchestra Beppe Vessicchio e la showgirl Elisabetta Canalis.

Contro di loro partecipa un team formato da due coppie. In primis ci sono il calciatore ed ex attaccante della Lazio Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena. Con loro, atteso il conduttore ed ex nuotatore Filippo Magnini. Insieme a lui, c’è la compagna Giorgia Palmas, la cui popolarità è arrivata nel 2002, quando ha debuttato come Velina a Striscia la Notizia!. In seguito ha partecipato a molti altri format, fra cui L’Isola dei Famosi e Paperissima Sprint.