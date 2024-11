Linea Verde Estate, la puntata del 4 agosto: protagonista il Veneto

Domenica 4 agosto, su Rai 1, è in onda un nuovo appuntamento di Linea Verde Estate. Il programma è visibile sulla rete ammiraglia della TV di Stato a partire dalle ore 12:25 circa.

Linea Verde Estate 4 agosto, protagonista il Veneto

Al timone di Linea Verde Estate del 4 agosto c’è la coppia composta da Peppone Calabrese e da Angela Rafanelli. L’appuntamento, fruibile in streaming tramite l’applicazione Rai Play, ha come protagonista la regione Veneto. Un focus, in particolare, è proposto sul Delta del Po, in un itinerario che dalla città di Rovigo porta sino alla Sacca degli Scardovari.

Il punto di partenza è a Castelguglielmo. I conduttori, a bordo di una carrozza, parlano con gli esponenti della famiglia Caniato, che da tre generazioni è legata al mondo dei cavalli e degli spettacoli equestri. Ci si concentra sulla storia di Giona, che ha trasformato in lavoro una sua grande passione, puntando tutto sulla relazione e sulla comunicazione con gli animali.

Il viaggio procede a Crespino, dove è intervistata Sofia. Si tratta di una giovane imprenditrice, che parla di una coltivazione fuori suolo delle fragole e di una serra hi tech di oltre 8 mila metri quadrati.

Loreo e Fratta Polesine

La tappa seguente di Linea Verde Estate è a Loreo. Nel borgo si parla con Arsilio, che insieme alla figlia gestisce una piccola azienda agricola. In essa, sono testimoniate varie attività, come la produzione di arachidi. Un lungo approfondimento è dedicato a Fratta Polesine, paese dominato dalle Ville Venete. Tali edifici, costruite durante la Serenissima Repubblica di Venezia, sono stati ideati e decorati da architetti e pittori molto noti, come Andrea Palladio, Jacopo Sansovino, Paolo Veronese e Giambattista Piepolo.

Linea Verde Estate 4 agosto, la Sacca degli Scardovari

Peppone e Rafanelli, a Linea Verde Estate del 4 agosto, risalgono il Canal Bianco. Tale corso d’acqua è immerso nel cuore del Polesine, fra i due fiumi più grandi del nostro paese, ovvero l’Adige e il Po. Infine, sono mostrate le eccellenze e le problematiche della Sacca degli Scardovari. Si parla dell’unica cozza autoctona DOP prodotta in Italia e dell’allevamento delle ostriche rosa. Esse devono il loro nome alla particolare colorazione del guscio, le cui striature sono dovute all’azione del sole. Infine, da qualche mese a questa parte, in tale zona è in corso una vera e propria invasione del granchio blu. La specie aliena, originaria delle coste occidentali dell’Oceano Atlantico, sta provocando incalcolabili danni. Per tale motivo, le autorità locali sono alla ricerca di soluzioni per contenerne la proliferazione.