Stasera in tv lunedì 5 agosto 2024, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 5 agosto 2024. Su Rai3, il programma di viaggi condotto da Camila Raznovich, Kilimangiaro Estate. Su Rete 4, il film con Richard Gere, Come un uragano

Stasera in tv lunedì 5 agosto 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.25, la fiction Nero a metà 3, con Claudio Amendola. Due episodi. Il primo s’intitola: “Nei suoi panni”. Le indagini sul ladro ucciso nei pressi della casa di Alba portano Carlo (Claudio Amendola) a sospettare di Pugliani, ma le prove a suo carico sono poche. La vittima, che si chiamava Suleyman, era un informatore di Mattei, agente della Narcotici. A seguire, “Un uomo per bene”. L’agente Mattei, infiltrato della Narcotici, rivela a Carlo che il ladro ucciso si chiamava Suleyman ed era un suo informatore. Carlo chiede a Ottavia di pedinare il poliziotto, perché sospetta che possa portare avanti da solo l’indagine e non tenerlo aggiornato.

Su Rai2, alle 21.00, Sport: Olimpiadi di Parigi. Nella seconda settimana di gare le serate sono tutte nel segno dell’atletica: oggi sono previste tre finali (lancio del disco, 800m e 500m), tutte in campo femminile. Ma c’è spazio anche per il calcio con le due semifinali del torneo maschile: la prima è in programma alle 18.00, la seconda alle 21.00.

Su Rai3, alle 21.20, il programma di viaggi Kilimangiaro Estate. La versione estiva dello storico programma di viaggi propone stasera una nuova puntata condotta da Camila Raznovich. Intanto, la redazione di “Kilimangiaro” è già al lavoro per preparare la prossima edizione, che prenderà il via nel pomeriggio di domenica 20 ottobre, sempre su Rai3.

Programmi Mediaset

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Battiti Live. Cala il sipario sull’edizione 2024, la prima condotta da Ilary Blasi e Alvin, della rassegna musicale organizzata da Radio Norba. Tra i protagonisti dell’ultima puntata, registrata a Otranto, troviamo Mahmood, Ricchi e Poveri, Mr. Rain, Fabio Rovazzi, Anna, Angelina Mango, Annalisa e Tananai.

I film di questa sera lunedì 5 agosto 2024

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2001, di Chris Nahon, Kiss of the Dragon, con Jet Li, Bridget Fonda. Un agente governativo di Hong Kong viene convocato a Parigi per arrestare un boss cinese. Ma l’uomo viene ucciso sotto i suoi occhi e lui viene accusato di omicidio.

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Francesco Mandelli, Notti in bianco, baci a colazione, con Ilaria Spada, Alessio Vassallo. Matteo, fumettista, si divide tra lavoro e famiglia, ma sogna di pubblicare un proprio fumetto. Sara, una vecchia amica, gli offre questa opportunità a patto, però, di trasferirsi a Parigi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 1952, di Howard Hawks, Il grande cielo, con Elizabeth Threatt, Kirk Douglas. Due cacciatori risalgono il fiume Missouri, in zone abitate dai pellerossa, in cerca di pellicce. Con loro, la bella nativa americana, Occhio d’anitra, e un indiano rinnegato.

Su Rete 4, alle 21.25, il film sentimentale del 2008, di George C. Wolfe, Come un uragano, con Diane Lane, Richard Gere. Tradita dal marito, Adrienne Willis (Diane Lane) accetta di gestire un albergo nella Carolina del Nord per conto di un’amica. L’unico cliente è Paul Flanner (Richard Gere), un chirurgo in crisi professionale. Complice un uragano che incombe sulla zona, il rapporto fra i due diventa sempre più intimo.

Su La7, alle 21.15, il film documentario del 2024, di Flavia Triggiani e Marina Loi, Ghost Detainee – Il caso Abu Omar. A poco più di vent’anni dai fatti, ripercorriamo la vicenda di Abu Omar, l’imam milanese protagonista di un rapimento da parte della Cia finito al centro di una delicata inchiesta della magistratura italiana.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2019, di F. Gary Gray, Men in Black: International, con Tessa Thompson, Chris Hemsworth. Dopo aver assistito da bambina ad un incontro tra entità aliene e i Men in Black, Molly ha solo un sogno: diventare un membro del team. Alla fine ci riesce.

Nove – Iris – La5

Su Nove, alle 21.25, il film drammatico del 1984, di John G. Avildsen, The Karate Kid – Per vincere domani, con Ralph Macchio, Pat Morita. Daniel, orfano di padre, arriva in California con la madre. Vittima dei bulli che si allenano nella locale palestra di karate, il giovane troverà nell’anziano Miyagi un maestro di vita.

Su Iris, alle 21.10, il film di fantascienza del 1968, di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio, con Keir Dullea, Gary Lockwood. Un’astronave, guidata da un sofisticato computer, parte verso Giove per scoprire il segreto di un monolite che emette segnali radio. Durante il viaggio succedono strane cose.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2013, di John Wells, I segreti di Osage County, con Meryl Streep. Alla morte del marito, Violet Weston si ritrova con le figlie, i loro compagni, la sorella e il cognato. Ben presto, vecchi rancori e problemi rimasti in sospeso tornano a galla.

Stasera in tv lunedì 5 agosto 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Damian Szifròn, To catch a killer – L’uomo che odiava tutti, con Shailene Woodley. Eleanor, giovane investigatrice dal passato oscuro, viene chiamata sulla scena di un terribile omicidio di massa. La polizia e l’FBI lanciano una caccia all’uomo senza pretendenti, ma…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Joseph Ruben, Il tenente Ottomano, con Hera Hilmar. Lilly incontra un dottore che si occupa di una missione medica nelle remote regioni dell’impero Ottomano e decide di lasciare gli Stati Uniti con lui. Ma una volta lì, s’innamora di Ismail.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2003, di Richard Linklater, School of rock, con Jack Black, Joan Cusack. Dewey Finn, un fanatico della musica rock, viene assunto per un equivoco come supplente in una scuola. Trasmetterà agli alunni la sua passione, ma seminerà il panico tra i genitori.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2003, di F. Gary Gray, Il risolutore – A man apart, con Vin Diesel. Dopo la brutale uccisione della moglie, Sean Vetter, un agente speciale della narcotici, inizia la sua guerra contro la malavita alla frenetica ricerca degli assassini.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2023, di M. Night Shyamalan, Bussano alla porta, con Dave Bautista. Eric e Andrew stanno trascorrendo il weekend in uno chalet con la loro bambina adottiva Wen. Ma tre sconosciuti, guidati dal corpulento Leonard, li prende in ostaggio e impone loro una scelta agghiacciante.