Tilt Tieni il tempo, la terza puntata: chi sono i concorrenti

Domenica 4 agosto, su Italia 1, è in onda la terza puntata di Tilt Tieni il tempo. Il programma, come di consueto, prende il via alle 21:20 circa. La conduzione è di Enrico Papi.

Tilt Tieni il tempo terza puntata, il calo negli ascolti della scorsa settimana

Tilt Tieni il tempo, con la terza puntata in onda oggi, domenica 4 agosto, spera di invertire la tendenza negli ascolti già emersa sette giorni fa. Il debutto del 21 luglio scorso, infatti, aveva ottenuto buoni ascolti, con l’appuntamento che era riuscito a convincere 786 mila persone, con una share del 7%.

La seconda puntata, trasmessa su Italia 1 la scorsa domenica, ha avuto un brusco calo, avendo intrattenuto 525 mila individui con il 5% di share. Nella presentazione, invece, lo show ha convinto 507 mila persona, con il 3,4% di share.

Enrico Papi, dunque, spera, con ogni probabilità, di riuscire a risalire in occasione della terza puntata di Tilt Tieni il tempo, quantomeno per riottenere i dati Auditel dell’esordio. La missione, però, promette di essere molto complessa, a causa delle Olimpiadi di Parigi su Rai 2, che continuano a racimolare record di ascolti.

Le manche della serata

In Tilt Tieni il tempo, le due squadre protagoniste si fronteggiano in numerose manche, con protagonista la musica. A decretare le prove che si alterneranno fra loro c’è un grande disco ispirato ai mitici vinili, posto al centro dello studio. Al termine di ogni sfida, la compagine vincitrice ottiene del tempo extra da utilizzare nel gioco finale, che si va a sommare al minuto già a disposizione. L’obiettivo finale è quello di riuscire ad individuare il titolo del maggior numero di canzoni possibili.

Tilt Tieni il tempo terza puntata, chi sono i concorrenti

Nella terza puntata di Tilt Tieni il tempo torna la squadra capitanata dal direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. Il team, infatti, è riuscito a vincere in entrambi gli appuntamenti fino ad ora disputati. Oltre a Vessicchio, la compagine può contare sulla presenza della showgirl Elisabetta Canalis. Presenti gli speaker radiofonici Paolo Noise e Marco Mazzoli, conduttori del programma Lo Zoo di 105.

Contro di loro, questa settimana, c’è in primis Jake La Furia. Il rapper, a lungo membro dei Club Dogo, nella prossima stagione sarà uno dei quattro giudici di X Factor. C’è l’attrice Manuela Arcuri, oltre alla showgirl Paola Barale. Infine, è coinvolto Simone Montedoro, attore teatrale e noto nel nostro paese soprattutto per aver interpretato il personaggio del Capitano Giulio Tommasi nella fiction Don Matteo.