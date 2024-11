Everywhere I Go, le trame dal 5 al 9 agosto

Rete 4, anche nella settimana da lunedì 5 a venerdì 9 agosto, propone nuove puntate di Everywhere I Go. La soap turca è visibile la mattina, dalle 09:55. Ogni appuntamento ha una durata di circa due ore, terminando alle 11:55, quando la linea passa alle repliche di Forum.

Everywhere I Go 5 9 agosto, regista e dove è girata

Everywhere I Go è una produzione originale della società Karga Seven Pictures. Nota anche con il titolo originale Her Yerde Sen, la soap ha come registi Volkan Ozgumus ed Ender Mihlar. La sceneggiatura, tratta dalla serie taiwanese JustYou, è scritta da Meric Acemi. La serie tv è ambientata e girata in Turchia, paese nel quale ha esordito nel giugno del 2019, sull’emittente locale Fox.

Nel corso di Everywhere I Go di lunedì 5 agosto, Alara organizza una gita aziendale. Ad essa, partecipano tutti i dipendenti della Artemim. Con loro ci sono anche Leyla, Ibo e Firuze, che hanno ricevuto l’invito da Alara. Quest’ultima, per passare la giornata, decide di ideare una sfida a squadre.

Everywhere I Go 5 9 agosto, la trama

In Everywhere I Go di martedì, i lavoratori della Artemim sono preoccupati per i possibili provvedimenti in arrivo. Demir, infatti, è andato su tutte le furie dopo aver scoperto che Bora e Merve hanno convolato a nozze in gran segreto. La settimana con la serie, poi, va avanti con l’appuntamento in onda il mercoledì. In tale giornata, Demir è costretto a prendere una scelta complessa. Dopo aver vietato le relazioni sul posto di lavoro, l’uomo è ora costretto a scegliere se far prevalere i propri principi o i sentimenti. Mentre decide di andare a fare visita a Vedat, la protagonista Selin è in preda ad una crisi di pianto.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

Nell’appuntamento di Everywhere I Go del giovedì, Selin è sempre più triste quando suona alla sua porta un buffo e misterioso personaggio chiamato Bunyamin. Infine, il venerdì, Selin ha oramai dichiarato pubblicamente di essere innamorata di Demir e per tale motivo decide di licenziarsi. Demir, a sorpresa, invita la donna a rimanere nell’azienda.

Everywhere I Go 5 9 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Everywhere I Go, soap opera in onda dal lunedì al venerdì su Rete 4 e in streaming ed on demand sul sito di Mediaset Infinity.